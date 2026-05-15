Njemački kancelar: Društvene mreže treba efikasnije regulisati Merz rekao je da vlada razmatra ograničenja društvenih mreža radi zaštite djece, ali se protivi potpunoj zabrani

Njemački kancelar Friedrich Merz u petak je pozvao na strožu regulaciju društvenih mreža, uz obrazloženje da one ne smiju postati prostori u kojima se bez posljedica šire lažni videozapisi i govor mržnje.

"Ako bi sedmičnik 'Die Zeit' objavio lažnu tvrdnju, odmah bi se mogla tražiti ispravka od novina. Društvene mreže, međutim, tvrde da ne snose odgovornost za takve stvari", rekao je on tokom govora na katoličkom skupu u Wurzburgu.

Merz je upozorio na prijetnju dezinformacija na društvenim mrežama i naveo da se u Evropskoj uniji vodi rasprava o boljoj regulaciji tih platformi.

"Osobe koje iznose lažne tvrdnje na društvenim mrežama često je nemoguće identifikovati pravim imenom. To znači da se, u kontekstu digitalizacije i šireg razvoja vještačke inteligencije, suočavamo s potpuno novim izazovima", rekao je.

Također je naveo da njemačka vlada razmatra moguća ograničenja društvenih mreža radi zaštite djece, ali je ponovio da se protivi općoj zabrani.

"Sada znamo da, posebno među mladima, od kojih neki provode četiri, pet ili čak šest sati dnevno prikovani za ekrane, takva upotreba ima značajan utjecaj na njihove kognitivne sposobnosti, i to ne u pozitivnom smislu", rekao je Merz.