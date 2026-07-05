Njemački AfD ponovo izabrao Weidel i Chrupallu na čelo stranke Desetine hiljada demonstranata protestovalo protiv krajnje desnice tokom kongresa u Erfurtu

Njemačka krajnje desna i antiimigrantska stranka Alternativa za Njemačku (AfD) završila je dvodnevni kongres u istočnom gradu Erfurtu, na kojem su kopredsjednici Alice Weidel i Tino Chrupalla ponovo izabrani, uprkos velikim protestima protivnika krajnje desnice.

Policija je saopćila da je u subotu, prvog dana kongresa, na ulice izašlo više od 30.000 demonstranata, dok su i u nedjelju manje grupe nastavile proteste u centru grada. Među njima je bila i grupa "Omas gegen Rechts" (Bake protiv krajnje desnice).

Policija savezne pokrajine Tiringije ocijenila je proteste tokom vikenda kao uglavnom mirne, uprkos velikom broju učesnika. Vlasti su navele da je do nedjelje u podne zabilježeno 65 krivičnih djela, uglavnom povezanih s manjim radikalnim grupama među demonstrantima.

Delegati su ponovo izabrali Weidel i Chrupallu bez protivkandidata na novi dvogodišnji mandat. Weidel je dobila 81,3 posto glasova, što predstavlja blagi porast u odnosu na 2024. godinu, dok je Chrupalla osvojio oko 70 posto, što je pad u odnosu na ranijih 83 posto.

AfD, najveća opoziciona stranka u njemačkom parlamentu, pod nadzorom je domaće obavještajne službe zbog sumnji na antidemokratske i neustavne tendencije.

Nakon višegodišnje istrage, obavještajna služba je zaključila da stranka zastupa krajnje desnu nacionalističku agendu koja ugrožava demokratski poredak Njemačke. Posebno je istaknuta njihova definicija državljanstva zasnovana na etničkoj pripadnosti i porijeklu, što je ocijenjeno kao nespojivo s ustavnim principima.

Uprkos kontroverzama i nadzoru, AfD bilježi rast popularnosti. Prema posljednjim anketama instituta Insa, objavljenim ovog vikenda, stranka je povećala prednost ispred konzervativnog bloka CDU/CSU kancelara Friedricha Merza, s podrškom od 29 posto. CDU/CSU ima 21 posto, dok Socijaldemokratska partija (SPD) stoji na 13 posto.