Njemačka zabrinuta zbog izraelskih planova širenja kontrole u Gazi

Oliver Towfigh Nia
29 Maj 2026•Ažuriranje: 29 Maj 2026
Njemačka je u petak izrazila zabrinutost zbog izraelskih planova za proširenje kontrole u Gazi, rekavši da bi to zakompliciralo napore humanitarne pomoći za Palestince koji žive na ratom razorenoj teritoriji, javlja Anadolu.
"Sa zabrinutošću gledamo na ove najave i izvještaje o njima, i ako bi se to dogodilo, to bi zakompliciralo naše napore - posebno pružanje daljnje vitalne humanitarne pomoći, posebno za stanovništvo", rekla je novinarima u Berlinu glasnogovornica njemačkog Ministarstva vanjskih poslova Kathrin Deschauer.
"Također znate da je stav savezne vlade i ministra vanjskih poslova da podjela Gaze ne može biti trajna i ne smije se učvrstiti. I ove najave, o kojima smo sada čuli kroz izvještaje, ako bi se materijalizirale, također ne bi bile u skladu s onim što mi kao savezna vlada snažno podržavamo: plan od 20 tačaka i rezultirajuća perspektiva mira", dodala je.
Deschauer je pozvala "strane u sukobu da se pridržavaju ovog plana od 20 tačaka".
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu priznao je u četvrtak da Izrael trenutno kontroliše 60 posto Pojasa Gaze i signalizirao planove za daljnje proširenje kontrole na 70 posto.
Prema izraelskom Kanalu 12, Netanyahu je tokom seminara u dolini Jordana rekao: "Trenutno kontrolišemo 60 posto Pojasa Gaze, a moje direktive su da se krenemo prema kontroli 70 posto."
Nije detaljnije objasnio kako će se takvi planovi provoditi.
Izraelska vojska je u oktobru prošle godine objavila da kontroliše 53 posto Pojasa Gaze nakon što se ponovo rasporedila na takozvanu "žutu liniju" u okviru prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi.