Njemačka zabrinuta zbog izraelskih planova širenja kontrole u Gazi Berlin upozorava da bi dalje širenje izraelske kontrole moglo otežati dostavu humanitarne pomoći i dovesti u pitanje mirovne napore u okviru međunarodnog plana za okončanje sukoba

Njemačka je u petak izrazila zabrinutost zbog izraelskih planova za proširenje kontrole u Gazi, rekavši da bi to zakompliciralo napore humanitarne pomoći za Palestince koji žive na ratom razorenoj teritoriji, javlja Anadolu.

"Sa zabrinutošću gledamo na ove najave i izvještaje o njima, i ako bi se to dogodilo, to bi zakompliciralo naše napore - posebno pružanje daljnje vitalne humanitarne pomoći, posebno za stanovništvo", rekla je novinarima u Berlinu glasnogovornica njemačkog Ministarstva vanjskih poslova Kathrin Deschauer.

"Također znate da je stav savezne vlade i ministra vanjskih poslova da podjela Gaze ne može biti trajna i ne smije se učvrstiti. I ove najave, o kojima smo sada čuli kroz izvještaje, ako bi se materijalizirale, također ne bi bile u skladu s onim što mi kao savezna vlada snažno podržavamo: plan od 20 tačaka i rezultirajuća perspektiva mira", dodala je.

Deschauer je pozvala "strane u sukobu da se pridržavaju ovog plana od 20 tačaka".

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu priznao je u četvrtak da Izrael trenutno kontroliše 60 posto Pojasa Gaze i signalizirao planove za daljnje proširenje kontrole na 70 posto.

Prema izraelskom Kanalu 12, Netanyahu je tokom seminara u dolini Jordana rekao: "Trenutno kontrolišemo 60 posto Pojasa Gaze, a moje direktive su da se krenemo prema kontroli 70 posto."

Nije detaljnije objasnio kako će se takvi planovi provoditi.

Izraelska vojska je u oktobru prošle godine objavila da kontroliše 53 posto Pojasa Gaze nakon što se ponovo rasporedila na takozvanu "žutu liniju" u okviru prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi.