Verbalni napadi činili su najveći udio, a prate ih diskriminacija i štetno ponašanje, izjavila je kodirektorica CLAIM-a novinarima u Berlinu

Njemačka: Više od 4.000 dokumentovanih antimuslimanskih incidenata u 2025. godini Verbalni napadi činili su najveći udio, a prate ih diskriminacija i štetno ponašanje, izjavila je kodirektorica CLAIM-a novinarima u Berlinu

Antimuslimanski napadi i diskriminatorni incidenti dostigli su alarmantan novi rekord u Njemačkoj 2025. godine, s više od 4.000 dokumentovanih slučajeva, objavio je u srijedu Savez protiv islamofobije i antimuslimanske mržnje (CLAIM), javlja Anadolu.

U svom godišnjem izvještaju, ova organizacija za ljudska prava dokumentovala je 4.096 antimuslimanskih incidenata prošle godine, što predstavlja dramatičan porast od 33 posto u odnosu na 3.080 slučajeva prijavljenih 2024. godine. Incidenti su u prosjeku iznosili više od 11 antimuslimanskih slučajeva dnevno tokom cijele godine.

Verbalni napadi činili su najveći udio sa 2.379 slučajeva (61 posto), a prate ih 840 incidenata diskriminacije (21,5 posto) i 689 dokumentovanih slučajeva štetnog ponašanja (17,4 posto), koji uključuju fizičke napade i oštećenje imovine, izjavila je kodirektorica CLAIM-a, Rima Hanano, na brifingu za novinare u Berlinu.

Također je zabilježen porast teških krivičnih djela, s ukupno dva ubistva, 214 slučajeva nanošenja tjelesnih povreda, uključujući četiri slučaja teških tjelesnih povreda ili pokušaja ubistva te pet slučajeva podmetanja požara, dodala je ona.

Žene su bile nesrazmjerno pogođene, čineći 64,5 posto pojedinačnih žrtava, naglasila je Hanano.

Ona je pozvala vladu da pitanje antimuslimanskog rasizma shvati ozbiljno, napominjući da muslimanska zajednica u Njemačkoj nema nikakvo povjerenje u političare kada je u pitanju rješavanje ovog problema.

Njemačka ima drugu najveću muslimansku populaciju u zapadnoj Evropi nakon Francuske, sa blizu 5,5 miliona muslimana među svojih skoro 83,5 miliona stanovnika. Posljednjih godina, zemlja bilježi porast antimuslimanskog rasizma i nasilja, potaknut krajnje desničarskim političkim strankama i pokretima, uključujući opozicionu Alternativu za Njemačku, ili AfD.