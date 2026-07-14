Wadephul je kazao da je Daleki sjever ključan za sigurnost i prosperitet Evrope, s ključnim pomorskim i zračnim rutama, podmorskim kablovima i opskrbom energijom

Njemačka upozorava: Rusija širi vojno prisustvo na Arktiku, NATO mora odgovoriti Wadephul je kazao da je Daleki sjever ključan za sigurnost i prosperitet Evrope, s ključnim pomorskim i zračnim rutama, podmorskim kablovima i opskrbom energijom

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul pozvao je u utorak na jačanje odvraćanja NATO-a duž sjevernog krila Saveza, upozoravajući na širenje ruskog vojnog otiska na Arktiku, javlja Anadolu.

"Rusija nastavlja širiti svoje vojno prisustvo ovdje na Arktiku i pokušava povećati svoj utjecaj u regiji", rekao je Wadephul na zajedničkoj konferenciji za novinare u Bodou sa svojim norveškim kolegom Espenom Barthom Eideom.

Wadephul je naglasio da je sigurnost na Dalekom sjeveru ključna za cijelu Evropu, napominjući strateške podmorske kablove regije, kritičnu infrastrukturu, pomorske rute i zračne koridore koji opskrbljuju Njemačku i kontinent.

"Bilo da se radi o pomorskim i zračnim rutama, podmorskim kablovima, opskrbi energijom ili kritičnim sirovinama: Pitanja koja se tiču ​​naše sigurnosti, našeg prosperiteta i naše klime određuju se na dalekom sjeveru", rekao je.

"Zato je sigurnost dalekog sjevera ujedno i naša sigurnost."

Opisao je Norvešku kao "NATO-ov radar za rano upozoravanje" u regiji i pozvao saveznike da ojačaju odvraćanje i odbrambeni stav s oštrijim fokusom na dešavanja na dalekom sjeveru i Arktiku.

Tokom posjete, Wadephul i Eide obišli su sjedište norveških oružanih snaga u Bodou. Također su trebali posjetiti NATO-ov Kombinovani centar za zračne operacije koji koordinira zračne operacije preko Baltičkog mora, dalekog sjevera i sjevernog Atlantika.