Njemačka upozorava da je rat u Iranu ozbiljna prijetnja globalnoj ekonomiji

Oliver Towfigh Nia
18 Maj 2026•Ažuriranje: 18 Maj 2026
Njemačka je u ponedjeljak, uoči sastanka ministara finansija G7 u Parizu, upozorila na ekonomske posljedice rata u Iranu i potencijalne blokade Hormuškog tjesnaca, javlja Anadolu.
"Rat je ozbiljna prijetnja globalnoj ekonomiji i nanosi ogromnu štetu ekonomskom razvoju", izjavio je njemački vicekancelar i ministar finansija Lars Klingbeil prije odlaska na razgovore.
"Mora se učiniti sve kako bi se rat trajno okončao, stabilizovala regija i osigurali slobodni morski putevi, a pri tome naš put kao Evropljana ostaje jasan: dajemo prioritet saradnji u odnosu na konfrontaciju", citirala je njegove riječi njemačka novinska agencija DPA.
Očekuje se da će se učesnici na sastanku ministara finansija G7, koji počinje u ponedjeljak, fokusirati na ekonomske efekte sukoba na Bliskom istoku i moguće posljedice po globalnu trgovinu. Hormuški tjesnac i dalje je jedna od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za trgovinu naftom i plinom.
Klingbeil je kazao da trenutne krize naglašavaju važnost toga da Njemačka i Evropa postanu nezavisnije i otpornije, posebno kada je riječ o sirovinama, energiji i lancima snabdijevanja.
Dodao je da će u raspravama u Parizu učestvovati i ministri finansija iz Brazila, Indije, Južne Koreje i Kenije.