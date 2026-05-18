Njemačka upozorava da je rat u Iranu ozbiljna prijetnja globalnoj ekonomiji Berlin poziva na napore za okončanje sukoba, stabilizaciju regije i osiguranje slobodnih morskih puteva uoči razgovora G7, rekao je vicekancelar Lars Klingbeil

Njemačka je u ponedjeljak, uoči sastanka ministara finansija G7 u Parizu, upozorila na ekonomske posljedice rata u Iranu i potencijalne blokade Hormuškog tjesnaca, javlja Anadolu.

"Rat je ozbiljna prijetnja globalnoj ekonomiji i nanosi ogromnu štetu ekonomskom razvoju", izjavio je njemački vicekancelar i ministar finansija Lars Klingbeil prije odlaska na razgovore.

"Mora se učiniti sve kako bi se rat trajno okončao, stabilizovala regija i osigurali slobodni morski putevi, a pri tome naš put kao Evropljana ostaje jasan: dajemo prioritet saradnji u odnosu na konfrontaciju", citirala je njegove riječi njemačka novinska agencija DPA.

Očekuje se da će se učesnici na sastanku ministara finansija G7, koji počinje u ponedjeljak, fokusirati na ekonomske efekte sukoba na Bliskom istoku i moguće posljedice po globalnu trgovinu. Hormuški tjesnac i dalje je jedna od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za trgovinu naftom i plinom.

Klingbeil je kazao da trenutne krize naglašavaju važnost toga da Njemačka i Evropa postanu nezavisnije i otpornije, posebno kada je riječ o sirovinama, energiji i lancima snabdijevanja.

Dodao je da će u raspravama u Parizu učestvovati i ministri finansija iz Brazila, Indije, Južne Koreje i Kenije.