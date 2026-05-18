Njemačka sprema 10 milijardi eura za odbranu: Lansiraju aplikaciju za lociranje bunkera Mjere uključuju nabavku više od 1.000 specijalizovanih vozila i oko 110.000 poljskih kreveta na rasklapanje, a isporuke su planirane u periodu između 2027. i 2029. godine

Očekuje se da će njemačka vlada ove sedmice odobriti novi plan civilne odbrane koji uključuje aplikaciju za lociranje skloništa i nabavku više od 100.000 poljskih kreveta, izvijestili su njemački mediji u ponedjeljak.

Prema pisanju njemačkog lista "Bild", plan koji je pripremilo Ministarstvo unutrašnjih poslova također predviđa stvaranje nove jedinice komande civilne odbrane kako bi se koordinirala bliža saradnja između civilnih i vojnih odbrambenih struktura.

Ministarstvo planira izdvojiti 10 milijardi eura (11,6 milijardi dolara) tokom naredne tri godine za ove mjere, uključujući nabavku više od 1.000 specijalizovanih vozila i oko 110.000 poljskih kreveta na rasklapanje, a isporuke su planirane u periodu između 2027. i 2029. godine.

Paket uključuje i građevinski program za modernizaciju objekata koji pripadaju njemačkoj Saveznoj agenciji za tehničku pomoć (Technisches Hilfswerk - THW).

Ključni dio plana uključuje registraciju javnih skloništa širom zemlje, uključujući bunkere, ojačane podrume, metro stanice i okna, tunele i podzemne parking garaže.

Prema izvještaju, ove lokacije bi bile integrisane u njemački digitalni sistem upozoravanja i aplikaciju za hitne slučajeve NINA, kako bi se stanovnicima pomoglo da lociraju najbliže sklonište tokom vanrednih situacija.

Ministar unutrašnjih poslova Alexander Dobrindt izjavio je da su mjere usmjerene na poboljšanje spremnosti Njemačke za hibridne prijetnje i buduće krize.

"Jačamo naše kapacitete za civilnu zaštitu i civilnu odbranu", rekao je Dobrindt za "Bild".

"Zauzimamo čvrst stav protiv hibridnih prijetnji, pružajući dosljednu podršku našim dobrovoljačkim snagama. Integrišemo vojne i civilne odbrambene napore kako bismo povećali sigurnost i otpornost", dodao je on.