Ministar odbrane Boris Pistorius kaže da se kolaps francusko-njemačkog projekta FCAS dugo očekivao te da Berlin s više partnera razmatra alternativna rješenja

Njemačka razgovara s partnerima o razvoju borbenog aviona nove generacije Ministar odbrane Boris Pistorius kaže da se kolaps francusko-njemačkog projekta FCAS dugo očekivao te da Berlin s više partnera razmatra alternativna rješenja

Njemačka vodi razgovore s različitim partnerima o razvoju borbenog aviona nove generacije, izjavio je u utorak ministar odbrane Boris Pistorius, nakon što je propao dugo problematični francusko-njemački projekt Future Combat Air System (FCAS).

“To što je FCAS sada ugašen nije iznenađenje. Znakovi su već dugo upućivali u tom smjeru“, rekao je Pistorius na konferenciji za novinare u Berlinu, naglašavajući da su glavni razlog nesuglasice između kompanija Dassault i Airbus.

“Što se tiče novog aviona, vidjet ćemo kojim ćemo putem krenuti. O tome već mjesecima razgovaramo s različitim akterima, kao što možete i pretpostaviti. Međutim, neću javno nagađati o tome koji bi to projekt mogao biti niti ko bi ga predvodio“, dodao je ministar.

Projekt FCAS, procijenjene vrijednosti oko 100 milijardi eura (116 milijardi dolara), trebao je razviti borbeni avion nove generacije koji bi zamijenio francuske avione Rafale i njemačke Eurofightere.

Međutim, dugotrajni sporovi oko tehničkih specifikacija, podjele vodećih odgovornosti, industrijskog udjela u projektu, prijenosa tehnologije i prava intelektualnog vlasništva usporili su napredak i onemogućili nastavak projekta.