Berlin tvrdi da je Federalna služba sigurnosti Rusije usmjeravala kibernetičke operacije protiv Njemačke, drugih članica EU-a i Ukrajine

Njemačka pozvala ruskog ambasadora zbog kibernetičkih napada usmjerenih protiv zemalja EU-a Berlin tvrdi da je Federalna služba sigurnosti Rusije usmjeravala kibernetičke operacije protiv Njemačke, drugih članica EU-a i Ukrajine

Njemačka je u ponedjeljak pozvala ruskog ambasadora kako bi uputila protest zbog niza kibernetičkih napada na njemačke institucije i druge evropske zemlje koje Berlin povezuje s ruskim obavještajnim službama.

Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Njemačke Kathrin Deschauer rekla je da su njemačke vlasti zaključile da iza kibernetičke grupe poznate kao Turla stoji Federalna služba sigurnosti Rusije (FSB), koja je izvela napade na članice EU-a i Ukrajinu.

“Jutros smo pozvali ruskog ambasadora u Ministarstvo vanjskih poslova zbog ovih zlonamjernih kibernetičkih aktivnosti“, rekla je Deschauer novinarima u Berlinu.

Navela je da su istrage njemačkih obavještajnih službi i njihovih evropskih partnera utvrdile da je za napade odgovoran “16. centar“ FSB-a.

“Na osnovu sveobuhvatnih analiza njemačkih obavještajnih službi uspjeli smo dokazati da je ovaj akter, konkretno jedinica koju sam upravo spomenula, također kompromitovao njemačke institucije“, rekla je.

“Ovaj slučaj predstavlja širi obrazac. Već godinama bilježimo zlonamjerne kibernetičke aktivnosti koje potiču iz Rusije i usmjerene su protiv Njemačke, država članica EU-a i međunarodnih partnera“, dodala je.

Deschauer je rekla da je EU, kao odgovor na zlonamjerne kibernetičke aktivnosti FSB-a, odlučio uvesti nove sankcije protiv nekoliko ruskih pojedinaca i pravnih subjekata.

Prema saopćenju EU-a, sankcije su usmjerene protiv više obavještajnih službenika, kibernetičkih kriminalaca, samoproglašenih haktivista i privatnih kompanija.