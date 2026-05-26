Njemačka pozvala ruskog ambasadora nakon novih napada na Ukrajinu Berlin je odbacio upozorenja Moskve da evropski diplomati trebaju napustiti glavni grad Ukrajine i potvrdio podršku Njemačke Ukrajini

Njemačka je u utorak pozvala ruskog ambasadora nakon obnovljenih ruskih napada na Ukrajinu i upozorenja Moskve da strani diplomati trebaju što prije napustiti Kijev, javlja Anadolu.

"Napadi na bolnice, škole i njemačke TV studije, zahtjev da naša ambasada napusti Kijev: Rusija se oslanja na prijetnje, teror i eskalaciju", saopćilo je njemačko Ministarstvo vanjskih poslova, dodajući da je ruski ambasador pozvan u ministarstvo.

"Danas smo jasno stavili do znanja Rusiji - nećemo se dati zastrašiti prijetnjama i nastavit ćemo snažno podržavati Ukrajinu", saopćilo je ministarstvo.

Njemački potez uslijedio je nakon što je Rusija najavila planove za novi val "sistematskih napada" na ono što je opisala kao vojno povezane objekte u Kijevu i upozorila strane državljane i diplomate da što prije napuste glavni grad Ukrajine.