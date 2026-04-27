Njemačka poziva UN da preuzme odgovornost za rješavanje konflikta s Iranom Ministar vanjskih poslova Wadephul poručuje da UN mora postati okosnica savremene diplomatije u rješavanju sukoba

Njemački ministar vanjskih poslova pozvao je u ponedjeljak UN da preuzme aktivniju ulogu u rješavanju konflikta u koji je uključen Iran i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, upozorivši da trenutna situacija pogađa globalnu ekonomiju, javlja Anadolu.

„Da bi se riješila hitna pitanja mira i sigurnosti, Ujedinjene nacije moraju postati okosnica savremene diplomatije u rješavanju sukoba“, izjavio je Johann Wadephul prije odlaska u New York na sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.

On je kritikovao nekoliko članica Vijeća sigurnosti zbog blokiranja odluka, naglasivši da međunarodna zajednica ne može priuštiti takve opstrukcije dok se istovremeno suočava s više velikih sukoba.

Šef njemačke diplomatije upozorio je da iranska blokada Hormuškog tjesnaca ima ozbiljan uticaj na svjetsku ekonomiju, što posebno pogađa siromašne zemlje i dovodi globalno snabdijevanje hranom u veliku opasnost.

„Stoga ću se danas u New Yorku zalagati da Vijeće sigurnosti UN-a opravda svoju ulogu“, rekao je Wadephul. „Ako Vijeće sigurnosti UN-a sada preuzme odgovornost, to će također ojačati međunarodni poredak“, dodao je on.

Iran drži ovaj ključni plovni put praktično zatvorenim od početka rata sa SAD-om i Izraelom 28. februara. Sukob je trenutno u zastoju, a napori za trajno okončanje su u toku.

- Odvraćanje od nuklearnih prijetnji



Tokom posjete New Yorku, Wadephul je kazao da će učestvovati i u razgovorima o Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja uslijed rastuće zabrinutosti zbog nuklearne proliferacije.

„Želimo osigurati univerzalnu primjenu Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, iako to postaje sve teže“, izjavio je on.

Ministar je naveo da će reviziona konferencija, koja počinje u ponedjeljak, pružiti priliku za razgovor o očuvanju postignuća ovog ugovora, kao i o nuklearnom razoružanju.

„Međutim, dok god se nastavljaju nuklearne prijetnje protiv nas i naših partnera, i dalje će nam trebati vjerodostojno odvraćanje“, poručio je Wadephul.