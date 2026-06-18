- Ministar odbrane Boris Pistorius kazao da je prepozicioniranje ciljano na skraćenje vremena reakcije ako SAD i Iran postignu dogovor i ako se formira međunarodna misija

Njemačka poslala ratne brodove u Crveno more uoči moguće misije čišćenja mina u Hormuškom moreuzu - Ministar odbrane Boris Pistorius kazao da je prepozicioniranje ciljano na skraćenje vremena reakcije ako SAD i Iran postignu dogovor i ako se formira međunarodna misija

Njemačka je naredila da dva ratna broda isplove iz istočnog Mediterana prema Crvenom moru kao pripremni korak za moguću misiju uklanjanja mina u Hormuškom moreuzu, izjavio je u četvrtak ministar odbrane Boris Pistorius.

"U ovom trenutku, naš minolovac Fulda i opskrbni brod Mosel prolaze kroz Sueski kanal prema Crvenom moru", rekao je Pistorius novinarima uoči sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu.

On je ovaj potez opisao kao prethodnu mjeru kojom se želi skratiti vrijeme reakcije Njemačke ako se formira međunarodna misija.

"Želimo osigurati da, ukoliko se ukaže potreba i misija postane stvarnost, budemo u mogućnosti brzo djelovati i, prije svega, brzo stići u Hormuški moreuz", rekao je Pistorius.

Njemačka je spremna dati vojni doprinos zaštiti plovidbe kroz ovu ključnu pomorsku rutu, naglasio je Pistorius, ali je dodao da bi svako raspoređivanje zahtijevalo i međunarodne sporazume i odobrenje nacionalnog parlamenta.

On je rekao da bi, nakon što SAD i Iran postignu dogovor o detaljima i bude izdat međunarodni mandat, bilo UN-a ili EU-a, njemačka vlada zatražila odobrenje parlamenta za učešće u misiji.