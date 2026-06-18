Njemačka poslala ratne brodove u Crveno more uoči moguće misije čišćenja mina u Hormuškom moreuzu

Ayhan Şimşek
18. juni 2026.•Ažuriranje: 18. juni 2026.
Njemačka je naredila da dva ratna broda isplove iz istočnog Mediterana prema Crvenom moru kao pripremni korak za moguću misiju uklanjanja mina u Hormuškom moreuzu, izjavio je u četvrtak ministar odbrane Boris Pistorius.
"U ovom trenutku, naš minolovac Fulda i opskrbni brod Mosel prolaze kroz Sueski kanal prema Crvenom moru", rekao je Pistorius novinarima uoči sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu.
On je ovaj potez opisao kao prethodnu mjeru kojom se želi skratiti vrijeme reakcije Njemačke ako se formira međunarodna misija.
"Želimo osigurati da, ukoliko se ukaže potreba i misija postane stvarnost, budemo u mogućnosti brzo djelovati i, prije svega, brzo stići u Hormuški moreuz", rekao je Pistorius.
Njemačka je spremna dati vojni doprinos zaštiti plovidbe kroz ovu ključnu pomorsku rutu, naglasio je Pistorius, ali je dodao da bi svako raspoređivanje zahtijevalo i međunarodne sporazume i odobrenje nacionalnog parlamenta.
On je rekao da bi, nakon što SAD i Iran postignu dogovor o detaljima i bude izdat međunarodni mandat, bilo UN-a ili EU-a, njemačka vlada zatražila odobrenje parlamenta za učešće u misiji.