Njemačka poslala avione i spasilačke ekipe u pomoć Francuskoj u borbi protiv požara Više od 30.000 hektara izgorjelo na jugozapadu Francuske, gotovo 170.000 ljudi evakuirano zbog velikih šumskih požara

Njemačka poslala avione i hitne službe kako bi pomogla Francuskoj u borbi protiv velikih šumskih požara koji su zahvatili jugozapad zemlje, izjavio je u subotu njemački kancelar Friedrich Merz.

"U bliskom sam kontaktu s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Šaljemo pomoć u područja pogođena požarima u Francuskoj kako bismo podržali naše susjede. Helikopter, avion A400 i pripadnici hitnih službi su na putu", napisao je Merz na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Macron je zahvalio u poruci na njemačkom jeziku.

Požari koji od srijede bjesne u departmanu Gironde na jugozapadu Francuske uništili su više od 30.000 hektara površine i prisilili gotovo 170.000 ljudi na evakuaciju.

Francuske vlasti saopćile su da se vatrena stihija približava metropolitanskom području Bordeauxa, dok požari i dalje traju i u susjednom departmanu Landes.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez izjavio je da je do subote u cijeloj zemlji izgorjelo gotovo 98.000 hektara, ocijenivši taj broj historijskim rekordom.