Tužilaštvo navodi da je osumnjičeni navodno upravljao dronom iznad njemačkog proizvođača oružja kako bi prikupio osjetljive informacije o odbrani

Njemačka policija uhapsila državljanina Moldavije zbog sumnje na špijunažu dronovima Tužilaštvo navodi da je osumnjičeni navodno upravljao dronom iznad njemačkog proizvođača oružja kako bi prikupio osjetljive informacije o odbrani

Njemačke vlasti uhapsile su državljanina Moldavije zbog sumnje da je upravljao dronom iznad proizvođača oružja kako bi pribavio osjetljive informacije o odbrani, saopćili su u petak tužilaštvo i policija.

Osumnjičeni 37-godišnjak uhapšen je u srijedu navečer u blizini objekta kompanije u južnoj saveznoj pokrajini Bavarskoj, nakon prijava lokalnih stanovnika, saopćili su policija i tužilaštvo iz Minhena u zajedničkom saopćenju.

Vlasti su navele da je osumnjičeni upravljao dronom iznad objekta kako bi snimio fotografije ili videozapise koji bi mogli ugroziti interese Njemačke u oblasti nacionalne sigurnosti i odbrane.

Istražitelji sumnjaju da je muškarac namjeravao proslijediti materijal stranoj državi ili zabranjenoj organizaciji, navodi se u saopćenju.

Tužilaštvo je odbilo identificirati kompaniju ili pružiti dodatne detalje, pozivajući se na istragu koja je u toku.