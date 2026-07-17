Njemačka policija uhapsila državljanina Moldavije zbog sumnje na špijunažu dronovima

Ayhan Şimşek
17. juli 2026.•Ažuriranje: 17. juli 2026.
Njemačke vlasti uhapsile su državljanina Moldavije zbog sumnje da je upravljao dronom iznad proizvođača oružja kako bi pribavio osjetljive informacije o odbrani, saopćili su u petak tužilaštvo i policija.
Osumnjičeni 37-godišnjak uhapšen je u srijedu navečer u blizini objekta kompanije u južnoj saveznoj pokrajini Bavarskoj, nakon prijava lokalnih stanovnika, saopćili su policija i tužilaštvo iz Minhena u zajedničkom saopćenju.
Vlasti su navele da je osumnjičeni upravljao dronom iznad objekta kako bi snimio fotografije ili videozapise koji bi mogli ugroziti interese Njemačke u oblasti nacionalne sigurnosti i odbrane.
Istražitelji sumnjaju da je muškarac namjeravao proslijediti materijal stranoj državi ili zabranjenoj organizaciji, navodi se u saopćenju.
Tužilaštvo je odbilo identificirati kompaniju ili pružiti dodatne detalje, pozivajući se na istragu koja je u toku.