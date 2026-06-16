Njemačka pokrenula zajednički obavještajni centar za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama

Njemačka je u utorak u Berlinu otvorila novi zajednički obavještajni centar kako bi unaprijedila koordinaciju među sigurnosnim agencijama i ojačala odgovor na hibridne prijetnje.

Ministar unutrašnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je na svečanosti otvaranja da će Zajednički odbrambeni centar protiv hibridnih prijetnji biti smješten pri domaćoj obavještajnoj službi BfV te da će unaprijediti sposobnost zemlje da otkriva, analizira i suzbija takve rizike.

"Njemačka nije u ratu, ali je svakodnevna meta hibridnog ratovanja", rekao je Dobrindt.



​​​​​​​"Hibridne prijetnje predstavljaju ratove iz sjene 21. stoljeća. Naša sloboda, naša demokratija i naš prosperitet gotovo su svakodnevno na udaru."

Ministar je naveo da se Njemačka posljednjih godina suočava sa sve većim brojem hibridnih operacija stranih sila, uključujući kampanje dezinformacija, cyber napade i akte sabotaže.

Cilj tih aktivnosti, kazao je, jeste uznemiravanje stanovništva, narušavanje povjerenja u demokratske institucije, podsticanje polarizacije i destabilizacija zemlje.

"Naš cilj nije stvaranje nove sigurnosne agencije, već izgradnja mreže koja povezuje sve one koji već djeluju u sigurnosnom sektoru", rekao je, dodajući da će se nova jedinica fokusirati na rano prepoznavanje prijetnji, provođenje detaljnih analiza i planiranje protumjera.

"Želimo rano otkrivanje umjesto upravljanja krizama. Želimo otpornost umjesto rizika. To ćemo postići upravo kroz ovaj zajednički odbrambeni centar", rekao je.

Dobrindt je također najavio da će vlada uskoro pripremiti zakonske prijedloge za dodatno proširenje ovlasti njemačkih obavještajnih službi kako bi se efikasnije suprotstavile hibridnim prijetnjama.