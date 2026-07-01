Serhii K, koji se trenutno nalazi u pritvoru u Hamburgu, optužen da je predvodio sabotažni tim koji je uništio gasovod Sjeverni tok u Baltičkom moru

Njemačka podigla optužnicu protiv osumnjičenog Ukrajinca zbog eksplozija na Sjevernom toku, tereti ga za ratni zločin Serhii K, koji se trenutno nalazi u pritvoru u Hamburgu, optužen da je predvodio sabotažni tim koji je uništio gasovod Sjeverni tok u Baltičkom moru

Njemački tužioci podigli su optužnicu protiv Ukrajinca zbog navodnog vođenja sabotaže gasovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru 2022. godine, optužujući ga za počinjenje ratnog zločina, prenose mediji u srijedu.

Serhii K, bivši ukrajinski vojnik koji se nalazi u pritvoru u Hamburgu, suočava se s optužbama koje uključuju detoniranje eksploziva i gađanje ključne civilne infrastrukture, što prema međunarodnom pravu predstavlja ratni zločin, javlja javni servis ARD.

Osumnjičeni je uhapšen prošlog ljeta dok je bio na odmoru u Italiji i potom izručen Njemačkoj. Njegovo suđenje trebalo bi početi ove jeseni pred Visokim sudom Hanzeatskog regiona u Hamburgu.

Njemački istražitelji tvrde da je K. komandovao sabotažnom operacijom u proljeće 2022. godine s jedrilice "Andromeda", za koju navode da je služila kao plutajuća baza za misiju. Prema tužiocima, na plovilu su pronađeni tragovi eksploziva vojnog tipa.

Istražitelji su identifikovali K. i druge osumnjičene djelimično putem evidencije poljske granične kontrole. Dok je bio u italijanskom pritvoru čekajući izručenje, K. se navodno sam inkriminisao tokom telefonskih razgovora s rodbinom i poznanicima u kojima je govorio o napadima, izvijestio je ARD. Sigurnosni izvori navode da su ga i podaci s njegovog mobilnog telefona povezali s operacijom.

Eksplozije u septembru 2022. godine ozbiljno su oštetile dvostruki cjevovod gasovoda Sjeverni tok, koji su prolazili ispod Baltičkog mora i bili izgrađeni za transport ruskog prirodnog gasa u Njemačku.

Ukrajinska vlada je više puta negirala bilo kakvu umiješanost u sabotažu. Neki medijski izvještaji sugeriraju da je operacija možda bila odobrena od strane tadašnjeg komandanta vojske Valerija Zalužnog bez znanja predsjednika Volodimira Zelenskog.