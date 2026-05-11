Rheinmetall i Deutsche Telekom razvijaju odbrambeni štit od dronova kako bi zaštitili civilnu infrastrukturu od hibridnih prijetnji i sabotaže

Njemačka planira odbrambeni štit od dronova za gradove i kritičnu infrastrukturu Rheinmetall i Deutsche Telekom razvijaju odbrambeni štit od dronova kako bi zaštitili civilnu infrastrukturu od hibridnih prijetnji i sabotaže

Njemački odbrambeni gigant Rheinmetall i telekomunikacijska kompanija Deutsche Telekom u ponedjeljak su najavili planove za razvoj odbrambenog štita od dronova kako bi zaštitili gradove i kritičnu infrastrukturu, javlja Anadolu.

U zajedničkom saopćenju, kompanije su navele da će razviti tehnologije i sposobnosti za suprotstavljanje složenim scenarijima prijetnji, uključujući potencijalne napade na kritičnu infrastrukturu koji uključuju različite vrste dronova.

"Prijetnja koju predstavljaju dronovi je visoko digitalna", rekao je izvršni direktor Rheinmetalla Armin Papperger u saopćenju, najavljujući partnerstvo.

"Zato efikasna odbrana zahtijeva kombinaciju senzora, efektora i sigurnih komunikacijskih mreža."

Izvršni direktor Deutsche Telekoma Tim Hoettges rekao je da će se projekat oslanjati na komunikacijsku okosnicu i podatkovne mogućnosti kompanije.

"S našom stručnošću u povezivosti, oblaku i analitici podataka, podižemo odbranu od dronova na novi nivo", rekao je.

Prema kompanijama, više dronova se sada kontroliše putem mobilnih mreža.

Rekli su da bi mobilna mreža uskoro mogla funkcionisati kao senzor – u suštini radar širokog područja – uočavanjem neobičnih obrazaca u prometu podataka koji mogu signalizirati veze komandi dronovima. To bi, dodali su, pomoglo hitnim službama da otkriju dronove i brzo identificiraju operatere, uključujući i one u privremenim zonama zabrane leta.