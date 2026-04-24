Njemačka opozicija kritikuje novi sistem EU-a za ulazak i izlazak na granicama Novi EES sistem EU-a zahtijeva da putnici izvan EU-a registruju lične podatke i biometriju na graničnim kontrolama, što često dovodi do dugih redova i kašnjenja letova

Njemačka opoziciona stranka Ljevica kritikovala je novi ulazno-izlazni sistem Evropske unije na granicama, navodeći da krši osnovna prava putnika, stavlja ih pod opću sumnju i prikuplja ogromne količine podataka bez dovoljnog opravdanja.

"Trenutni haos na aerodromima direktna je posljedica autoritarnog zaokreta koji se dešava u Evropi i na njenim vanjskim granicama", rekla je za Anadolu zastupnica Ljevice Clara Buenger.

"EU spaja ogromne baze podataka bez nadzora i potkopava ustavna ograničenja upotrebe podataka", dodala je.

Kontroverzni novi ulazno-izlazni sistem EU-a, poznat kao EES, stupio je na snagu 10. aprila širom šengenskog prostora, s ciljem suzbijanja korištenja lažnih identiteta i zloupotrebe bezviznog režima. Prema pravilima, putnici izvan EU-a moraju dati lične podatke i biometrijske informacije na graničnim kontrolama, što je već počelo uzrokovati duge redove i kašnjenja letova.

Buenger, glasnogovornica Ljevice za unutrašnju politiku, kritikovala je mjere kao nesrazmjerne i upozorila da gotovo sve putnike izvan EU-a stavljaju pod opću sumnju zahtijevajući fotografije lica i otiske prstiju pri prvom ulasku radi digitalnog zapisa.

"Putnici koji poštuju zakon izloženi su neograničenom masovnom nadzoru na putu na odmor. Granica između migracije i krivičnog gonjenja trajno se briše. Ovaj pristup masovno krši pravo na informacijsko samoodređenje", rekla je.

Uvođenje EES sistema prošle sedmice poremetilo je rad na nekoliko evropskih aerodroma, gdje su putnici u vršnim terminima čekali dva do tri sata u redovima. U Italiji su kašnjenja na pasoškoj kontroli navodno dovela do toga da desetine britanskih putnika propuste letove, a slične gužve zabilježene su i na njemačkim aerodromima zbog nedostatka osoblja i vremena potrebnog za biometrijsku registraciju.

Buenger je upozorila da bi EES sistem mogao izazvati ozbiljne probleme, navodeći rane tehničke kvarove i zabrinutost da masovno prikupljanje podataka može nesrazmjerno pogoditi ranjive grupe i dovesti do grešaka koje neopravdano uskraćuju ulazak u EU.

"Prikupljanje biometrijskih podataka oslanja se na manjkave algoritme i često diskriminira crnce, žene i djecu. Tehnički nedostaci dovode do lažnih upozorenja i neopravdanog odbijanja ulaska", rekla je.

"EES funkcioniše kao masivan sistem za zadržavanje podataka, čuvajući osjetljive biometrijske podatke u bazama za provođenje zakona godinama bez ikakvog opravdanja", dodala je.

Buenger je također kritikovala dvostruke standarde, navodeći da dok milioni običnih putnika prolaze kroz administrativne prepreke i duga čekanja, privilegovane grupe poput američkog vojnog osoblja izuzete su od ovih zahtjeva.

Zvaničnici EU-a naveli su da je novi sistem neophodan za osiguranje granica bloka i borbu protiv prekoračenja dozvoljenog boravka, uz priznanje da bi početna implementacija mogla usporiti obradu putnika na aerodromima.