Projekt predviđa proizvodnju goriva za nuklearne elektrane sovjetskog i ruskog dizajna koje rade u srednjoj i istočnoj Evropi

Njemačka odobrila francusko-ruski projekt nuklearnog goriva uprkos sigurnosnim zabrinutostima Projekt predviđa proizvodnju goriva za nuklearne elektrane sovjetskog i ruskog dizajna koje rade u srednjoj i istočnoj Evropi

Njemačke vlasti odobrile su kontroverzni projekt koji omogućava podružnici francuske nuklearne kompanije Framatome da proizvodi nuklearno gorivo ruskog dizajna u saradnji s ruskom državnom kompanijom Rosatom, objavili su francuski mediji u srijedu.

Ministarstvo okoliša njemačke savezne pokrajine Donja Saksonija odobrilo je kompaniji Advanced Nuclear Fuels (ANF) proširenje proizvodnje u njenom pogonu u Lingenu, objavila je francuska televizija BFMTV.

Prema izvještaju, cilj projekta je snabdijevanje gorivom nuklearnih elektrana sovjetskog i ruskog dizajna koje i dalje rade u srednjoj i istočnoj Evropi, a u projekt će biti uključena ruska oprema i stručnjaci.

Ministarstvo je saopćilo da bi odobrenje moglo biti preispitano ukoliko se utvrde novi rizici, posebno u pogledu nacionalne sigurnosti.

Navelo je da je više puta izražavalo rezerve prema projektu zbog rata Rusije protiv Ukrajine.

Ministarstvo je slučaj opisalo kao jedinstven, jer „ruska država vodi agresorski rat u Evropi, suprotno međunarodnom pravu, i smatra Evropsku uniju, a posebno Njemačku, protivnicima“.

Međutim, Ministarstvo je saopćilo da nema pravni osnov za blokiranje projekta, navodeći da bi takva mjera zahtijevala sankcije na nivou Evropske unije koje bi obuhvatile ruski civilni nuklearni sektor.

Kompanija Advanced Nuclear Fuels podnijela je zahtjev za odobrenje u martu 2022. godine, ubrzo nakon što je Rusija pokrenula rat protiv Ukrajine.

Prijedlog je naišao na snažno političko protivljenje, posebno među njemačkim Zelenima.

Prema izvještaju, nova sigurnosna procjena usmjerena na učešće Rusije imala je odlučujuću ulogu u konačnom odobravanju projekta.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron također je o ovom pitanju razgovarao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, objavio je “Politico“.

Savezno ministarstvo okoliša Njemačke saopćilo je da su vlasti bile zakonski obavezne izdati dozvolu kada su ispunjeni svi potrebni uslovi i kada se utvrđeni rizici mogu dovoljno kontrolirati.