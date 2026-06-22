Libanskom stanovništvu ne smije biti "onemogućen povratak u mjesta gdje živi", saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova

Njemačka odbacuje prisustvo izraelskih trupa na libanskoj teritoriji Libanskom stanovništvu ne smije biti "onemogućen povratak u mjesta gdje živi", saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova

Njemačka je u ponedjeljak saopćila da se protivi trajnoj izraelskoj okupaciji libanske teritorije nakon izjava izraelskog ministra odbrane Israela Katza da se njegova zemlja neće povući s područja koja je okupirala na jugu Libana.

"Stav savezne vlade je potpuno jasan: Protivimo se trajnom prisustvu izraelskih trupa na libanskoj teritoriji. Također, civilnom stanovništvu ne smije biti onemogućen povratak u mjesta gdje živi", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Martin Giese na konferenciji za novinare u Berlinu.

Gieseove izjave dodatno je naglasio glasnogovornik vlade Stefan Kornelius, koji je ponovio njemačku "podršku teritorijalnom integritetu Libana".

Katz je ustvrdio da izraelske snage "nemaju nikakva ograničenja" u Libanu.

"Nije bilo niti postoji bilo kakvo ograničenje za vojnike Izraelskih odbrambenih snaga u Libanu kada je riječ o djelovanju radi uklanjanja prijetnji", rekao je.

"Kao što smo premijer Benjamin Netanyahu i ja jasno rekli, Izrael se neće povući iz sigurnosne zone u Libanu", dodao je Katz.

Njegove izjave uslijedile su nakon velike izraelske eskalacije u Libanu u petak i subotu, tokom koje je izraelska vojska izvela više od 200 napada širom južnih i istočnih dijelova zemlje.

Privremeni sporazum između Washingtona i Teherana predviđa obustavu svih neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban.