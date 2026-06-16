Njemačka odbacila UniCreditovu ponudu za preuzimanje Commerzbanke vrijednu 39 milijardi eura

Njemačka je odbacila ponudu italijanske banke UniCredit za preuzimanje Commerzbanke, navodeći da ponuda ne uključuje odgovarajuću premiju te ponovo potvrdila podršku nezavisnosti njemačke banke.



Međuresorni upravljački odbor zadužen za odluke o udjelima koje drži Fond za stabilizaciju finansijskog tržišta odbacio je trenutnu ponudu italijanske UniCredit banke za razmjenu dionica Commerzbanke AG, saopćila je u utorak Njemačka savezna finansijska agencija.

"Prihvatanje ponude nije bila opcija s ekonomskog stanovišta, jer ponuda za preuzimanje ne uključuje odgovarajuću premiju u odnosu na trenutnu cijenu dionica Commerzbanke", navodi se u saopćenju agencije.

Finansijska agencija je saopćila da upravljački odbor podržava strategiju nezavisnosti Commerzbanke i odbacuje agresivan pristup UniCredita.

"Commerzbank AG igra važnu ulogu u finansiranju njemačke ekonomije i njemačkog Mittelstanda", navodi se, pri čemu se misli na mala i srednja preduzeća (SME).

Agencija je također navela da je Commerzbank veliki poslodavac i ključna institucija za Frankfurt kao finansijski centar, dodajući da oba aspekta moraju biti osigurana i u budućnosti.

Njemačka vlada drži udio od više od 12 posto u Commerzbanki putem Fonda za stabilizaciju finansijskog tržišta, koji je osnovan tokom finansijske krize 2008. godine i kojim upravlja Federalna finansijska agencija.

Ponuda UniCredita procjenjivala je Commerzbanku na oko 39 milijardi eura (45 milijardi dolara), prema tržišnim procjenama, ali se Njemačka protivi preuzimanju još od kada je italijanska banka prvi put objavila svoj udio u Commerzbanki.

Commerzbank je jedna od najvećih komercijalnih banaka u Njemačkoj i ključni kreditor korporativnog sektora, uključujući mala i srednja preduzeća koja čine okosnicu najveće evropske ekonomije.