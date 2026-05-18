Ministar vanjskih poslova Johann Wadephul rekao je da Turska, kao ključna članica NATO-a, treba biti uključena u razvoj odbrambene politike EU i povezanih industrijskih programa

Njemačka obećala jačanje odnosa EU i Turske, pozivajući se na zajedničke sigurnosne interese Ministar vanjskih poslova Johann Wadephul rekao je da Turska, kao ključna članica NATO-a, treba biti uključena u razvoj odbrambene politike EU i povezanih industrijskih programa

Njemački ministar vanjskih poslova u ponedjeljak je pozvao na jačanje odnosa između Evropske unije i Turske, navodeći da bi proširenje strateške saradnje koristilo objema stranama.

Ministar vanjskih poslova Johann Wadephul obratio se novinarima u Berlinu zajedno s turskim kolegom Hakanom Fidanom nakon što su visoki diplomati dvije zemlje održali sastanak u okviru Mehanizma strateškog dijaloga. Razgovarali su o odnosima EU i Turske, ekonomskim vezama te saradnji u oblasti sigurnosti i odbrane.

"Iz perspektive njemačke vlade, veoma je poželjno da nastavimo širiti strateške odnose između Turske i Evropske unije, posebno u onim oblastima u kojima imamo zajedničke interese", rekao je Wadephul. Kao jednu od tih oblasti naveo je sigurnost i odbranu.

"Zalažemo se za to da Turska, kao značajna saveznica u NATO-u i ključni trgovinski partner Evropske unije, bude u potpunosti uzeta u obzir dok EU razvija svoju odbrambenu politiku, kao i instrumente industrijske politike", rekao je, misleći na programe i inicijative usmjerene na jačanje evropskih vojnih kapaciteta.

Wadephul je ponovio podršku njemačke vlade modernizaciji Carinske unije između EU i Turske te rekao da će Berlin također pozitivno doprinositi napretku procesa pristupanja Turske Evropskoj uniji.

"Ako Turska teži članstvu u Evropskoj uniji, u Njemačkoj će pronaći prijateljskog i pouzdanog partnera", rekao je, dodajući da za sve zemlje kandidate puno članstvo na kraju zavisi od njihovog napretka u ispunjavanju političkih i ekonomskih kriterija Evropske unije.