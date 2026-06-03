Berlin pretrpio rijedak diplomatski poraz nakon što nije osvojio dovoljan broj glasova u Generalnoj skupštini UN-a, dok se neuspjeh dovodi u vezu s kritikama zbog njemačke politike prema Izraelu

Njemačka nije uspjela osigurati mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a usred kritika zbog podrške Izraelu Berlin pretrpio rijedak diplomatski poraz nakon što nije osvojio dovoljan broj glasova u Generalnoj skupštini UN-a, dok se neuspjeh dovodi u vezu s kritikama zbog njemačke politike prema Izraelu

Njemačka u srijedu nije uspjela osigurati nestalno mjesto u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, što je rijedak diplomatski neuspjeh koji se široko pripisuje međunarodnoj reakciji zbog čvrste podrške Berlina Izraelu, javlja Anadolu.

Njemačka je u prvom krugu glasanja u Generalnoj skupštini UN-a nadmašena od strane rivala Portugala i Austrije, propustivši jedno od dva mjesta rezervisana za Grupu Zapadne Evrope i ostalih za mandat 2027-2028.

Tokom glasanja, Njemačka je prikupila samo 104 glasa - znatno manje od dvotrećinskog praga od 127 potrebnih za pobjedu - dok je Portugal bio na vrhu listića sa 134, a Austrija sa 131.

Njemačka prvi put nije uspjela da osvoji mjesto u najvažnijem tijelu Ujedinjenih nacija.

Vlada kancelara Friedricha Merza žestoko se borila za to mjesto, obećavajući da će iskoristiti tu poziciju za zagovaranje međunarodnog prava i podršku inicijativama za jačanje uloge UN-a u globalnom miru i stabilnosti.

Međutim, kampanja Berlina suočila se sa snažnim preprekama.

Diplomate i analitičari su prije glasanja primijetili da se njemačka opšta podrška Izraelu - i njeno oklijevanje da zauzme oštriji stav uprkos ratnim zločinima u Gazi - pojavila kao glavna prepreka koja bi je mogla koštati ključnih glasova među državama članicama.