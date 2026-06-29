Vlada navodi da želi zadržati proizvodne pogone otvorenim, ali naglašava da sve odluke o restrukturiranju ostaju na ovom proizvođaču automobila

Njemačka nastoji spriječiti zatvaranje Volkswagenovih fabrika Vlada navodi da želi zadržati proizvodne pogone otvorenim, ali naglašava da sve odluke o restrukturiranju ostaju na ovom proizvođaču automobila

Njemačka vlada ima za cilj spriječiti Volkswagen da zatvori fabrike u zemlji, izjavio je u ponedjeljak portparol vlade, istovremeno naglašavajući da svaka konačna odluka ostaje na kompaniji iz komercijalnih razloga, prenosi Anadolu.

Portparol je rekao da je cilj vlade bio da spriječi zatvaranje proizvodnih pogona u Njemačkoj stvaranjem odgovarajućih okvirnih uslova, uključujući mjere za jačanje konkurentnosti.

"Moraju se obezbijediti podsticaji kako bi se osiguralo da ovi pogoni ostanu profitabilni. Međutim, u principu, takve odluke su uvijek u nadležnosti kompanija i moraju se donositi na komercijalnim osnovama", rekao je portparol.

Volkswagen navodno razmatra zatvaranje četiriju fabrika u Njemačkoj i proširenje planiranog smanjenja broja radnih mjesta na čak 100.000 zaposlenika, dok se bori s pritiskom kineskih konkurenata, američkih tarifa i slabljenja potražnje širom Evrope.

Izvještaji o restrukturiranju, koje bi moglo postati jedno od najvećih u istoriji kompanije, predstavlja nove rizike za tromu njemačku ekonomiju i saveznu vladu, koja nastoji oživjeti rast i preokrenuti pad podrške javnosti.

Očekuje se da će se ovi planovi, koje Volkswagen nije službeno potvrdio, suočiti sa snažnim protivljenjem sindikata i vlade Donje Saksonije, drugog po veličini dioničara ovog proizvođača automobila.

Njemačka savezna vlada nema vlasnički udio u Volkswagenu.

Ključno pitanje u restrukturiranju fokusirano je na Volkswagenovu fabriku u Osnabrucku, gdje kompanija navodno planira prekinuti proizvodnju 2027. i prebaciti pogon izraelskoj odbrambenoj kompaniji Rafael za proizvodnju komponenti za sistem protivraketne odbrane Gvozdena kupola (Iron Dome).

Ovaj prijedlog je navodno blokirao Qatar Investment Authority (QIA), treći po veličini dioničar Volkswagena sa 17 posto glasačkih prava, zbog tenzija između Dohe i Izraela.

Savezna vlada i savezna država Donja Saksonija, koja drži 20 posto udjela u Volkswagenu, podržavaju predloženu transformaciju, ali se projekat također suočava s protestima lokalnog stanovništva.

Očekuje se da će se o prijedlozima restrukturiranja raspravljati na sastanku nadzornog odbora 9. jula, koji će uključivati i predstavnike radnika.

Uprava Volkswagena je također obavijestila predstavnike zaposlenika da ranije dogovorena smanjenja radnih mjesta neće biti dovoljna za ispunjavanje finansijskih ciljeva kompanije, navodi se u izvještajima njemačkih medija.

Izvještaji da se kompanija priprema ukinuti oko 100.000 radnih mjesta iz svoje globalne radne snage od 657.000 zaposlenika tokom narednih godina naišli su na oštre kritike predstavnika radnika i sindikata IG Metall.

U zajedničkom saopštenju, IG Metall i Volkswagenovo radničko vijeće opisali su prijavljene planove kao neodgovorne prijetnje.

"Iskoristit ćemo sva sredstva koja nam stoje na raspolaganju da zaustavimo ove napade na prava zaposlenika, Zakon o Volkswagenu, principe suodlučivanja i naše proizvodne pogone", naveli su oni.

Predstavnici radnika pozvali su upravu da se fokusira na konkurentne proizvode, nove tehnologije i sigurnost radnih mjesta umjesto na ono što su opisali kao slijepi aktivizam.