Njemačka naručila više od 2.000 vojnih transportnih vozila od Rheinmetalla - Veliki ugovor ima za cilj modernizaciju logistike Bundeswehra usred povećanih sigurnosnih zabrinutosti u Evropi

BERLIN (AA) - Njemačke oružane snage su izvršile veliku narudžbu za više od 2.000 vojnih transportnih vozila od Rheinmetalla, što je dio berlinskih napora za jačanje Bundeswehra usred povećanih sigurnosnih zabrinutosti širom Evrope, javlja Anadolu.

Rheinmetall je u četvrtak objavio ugovor, procijenivši ga na oko milijardu eura (1,2 milijarde dolara). Pokriva nezaštićene logističke kamione u više konfiguracija, uključujući varijante 4x4 (3,5 tone), 6x6 (5 tona) i 8x8 (15 tona).



Isporuke bi trebale početi u prvoj polovini 2026. godine putem Rheinmetall MAN Military Vehicles, zajedničkog preduzeća s proizvođačem kamiona MAN.

Kupovina je dio šireg napora vlade kancelara Friedricha Merza da proširi i modernizira njemačku vojsku. Merz je više puta pozivao Njemačku da rasporedi "najjaču konvencionalnu vojsku u EU" i poveća izdvajanja za odbranu, navodeći neizvjesnost oko sigurnosnih obaveza SAD-a pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

Njemački general Carsten Breuer upozorio je ranije ovog mjeseca da Rusija aktivno obnavlja svoje snage i da bi mogla predstavljati značajnu prijetnju Zapadu do 2029. godine, naglašavajući hitnost poboljšanja spremnosti i odvraćanja.



Izvori iz Ministarstva odbrane rekli su da će nova vozila ojačati sposobnost Bundeswehra da se brzo rasporedi i održi operacije, pomažući u rješavanju dugogodišnjih slabosti u vojnoj logistici.