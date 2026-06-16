Berlin spreman poslati deminerske brodove, ali samo uz odobrenje Washingtona i Teherana, kaže ministar vanjskih poslova

Njemačka: Misija uklanjanja mina u Hormuškom moreuzu zavisi od saglasnosti SAD-a i Irana Berlin spreman poslati deminerske brodove, ali samo uz odobrenje Washingtona i Teherana, kaže ministar vanjskih poslova

Njemačka je spremna doprinijeti mogućim operacijama uklanjanja mina u Hormuški moreuz, ali svaki takav angažman mora biti dogovoren i od strane Sjedinjenih Američkih Država i Irana, izjavio je u utorak ministar vanjskih poslova Johann Wadephul.

U razgovoru za njemačku televiziju n-tv, Wadephul je naveo da su njemački brod za razminiranje "Fulda" i opskrbni brod "Mosel" već unaprijed raspoređeni u istočnom Mediteranu. Dodao je da su oba plovila spremna za prebacivanje u regiju Hormuza ukoliko budu ispunjeni određeni uslovi.

"Moramo znati da li se takva misija želi od obje strane", rekao je Wadephul.

"Na kraju krajeva, ne možemo jednostavno ući u područje ako jedna strana, konkretno iranska strana, ne pristane i počne pucati na nas. To sigurno ne bi bila idealna situacija", rekao je.

Najviši njemački diplomata rekao je da Berlin još čeka detalje najavljenog sporazuma između SAD-a i Irana te da će procijeniti postoji li širok konsenzus za operaciju razminiranja, naglašavajući da su ključni elementi i dalje nejasni.

Wadephul je također istakao potrebu za čvrstim pravnim okvirom prije bilo kakvog angažmana njemačkih snaga.

"Za takvo raspoređivanje biće nam potreban međunarodni mandat kako bi operacija bila zasnovana na međunarodnom pravu", rekao je, dodajući da bi bila potrebna rezolucija Ujedinjenih nacija ili formalna odluka Evropske unije. I naravno, na kraju bi i njemački parlament morao dati svoje odobrenje.