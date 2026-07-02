Paketom reformi bi se smanjili porezi za porodice sa djecom sa srednjim primanjima, dok bi se stope za one koji najviše zarađuju podigle iznad 250.000 eura

Njemačka koalicija postigla sporazum o poreznim i ekonomskim reformama Paketom reformi bi se smanjili porezi za porodice sa djecom sa srednjim primanjima, dok bi se stope za one koji najviše zarađuju podigle iznad 250.000 eura

Njemačka koaliciona vlada najavila je u četvrtak široki paket poreskih, ekonomskih i birokratskih reformi, predstavljajući to kao odlučujući poticaj za oživljavanje najveće evropske ekonomije i obnovu povjerenja javnosti nakon mjeseci slabih anketa.

Kancelar Friedrich Merz rekao je da sporazum između njegovih demokršćana (CDU/CSU) i socijaldemokratskih koalicionih partnera ima za cilj da pruži olakšanje zaposlenima i preduzećima kroz niže poreze i smanjenje birokratije.

"Koalicija koju vodim pokazuje da posjedujemo snagu i odlučnost da vodimo Njemačku u budućnost", rekao je Merz novinarima. "Osiguravamo veću agilnost za naše poslovanje. Smanjujemo birokratiju. Čuvamo naš sistem socijalne zaštite i smanjujemo teret kako zaposlenima tako i preduzećima", rekao je on.

Prema mjerama koje su dogovorili koalicioni partneri, reforme bi omogućile olakšice od poreza na dohodak za porodice sa djecom sa srednjim prihodima.



Radna porodica sa dvoje dece i oporezivim prihodima domaćinstva od 60.000 eura (68.500 dolara) dobijala bi više od 600 eura (685 dolara) godišnje poreske olakšice u poređenju sa današnjim.

Očekuje se da će ukupna rasterećenja od reforme iznositi oko 10 milijardi eura godišnje. Finansiranje je namijenjeno prvenstveno iz viših poreza na bogate. Poreska stopa bi porasla na 45% na oporezivi prihod od 250.000 eura (285.000 dolara) i više, i na 47% na prihod od 280.000 eura (320.000 dolara) i više.

Kako bi se smanjila birokratija, sporazum bi ukinuo obavezne zahtjeve za izvještavanje državnim vlastima preko granice. Ostaju samo zahtjevi eksplicitno opravdani od strane nadležnih ministarstava — ili potvrđeni u ministarskim uredbama sa navedenim obrazloženjem.

Kao odgovor na veliki broj izostanaka zaposlenih, pravila za bolovanje bi bila pooštrena. Zaposleni bi morali da dostave ljekarsko uvjerenje od prvog dana bolovanja, a ne tek od četvrtog dana po važećim pravilima.

Sporazum bi također ublažio ograničenja radnog vremena dozvoljavajući pekarama i poslastičarnicama da produže radno vrijeme nedjeljom.