Njemačka i Italija pozvale Izrael da se suzdrži od "neodgovornih poteza" nakon presretanja flotile za Gazu

Njemačka i Italija u četvrtak su pozvale Izrael da poštuje međunarodno pravo i suzdrži se od "neodgovornih poteza" nakon što su izraelske snage presrele humanitarnu flotilu koja je plovila prema Gazi u međunarodnim vodama.

"Italija i Njemačka s velikom zabrinutošću prate razvoj događaja u vezi s Globalnom flotilom Sumud, koja je sinoć presretnuta i zaplijenjena u međunarodnim vodama kod obale Grčke", navodi se u zajedničkom saopćenju Berlina i Rima.

"Pozivamo na potpuno poštivanje važećeg međunarodnog prava i uzdržavanje od neodgovornih poteza. Naš zajednički najviši prioritet je osigurati sigurnost naših građana, u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom", dodaje se u saopćenju.

Vlade Njemačke i Italije također su ponovile podršku naporima međunarodne zajednice za pružanje humanitarne pomoći Pojasu Gaze u skladu s međunarodnim pravom i standardima.

Ministarstvo vanjskih poslova Izraela saopćilo je da su pomorske snage presrele i zaplijenile više od 20 brodova iz Globalne flotile Sumud u međunarodnim vodama Sredozemnog mora te privele oko 175 aktivista. Napad se dogodio u blizini grčkog ostrva Kreta, stotinama nautičkih milja (više od 1.000 kilometara) od Izraela.

Flotila, koja je prevozila humanitarnu pomoć, isplovila je prije dvije sedmice s italijanskog ostrva Sicilija, s ukupno 58 plovila s ciljem probijanja dugogodišnje izraelske blokade Gaze.

Izrael je nametnuo tešku blokadu Pojasu Gaze od 2007. godine, ostavljajući oko 2,4 miliona stanovnika na rubu gladi.

U oktobru 2023. izraelska vojska pokrenula je dvogodišnju ofanzivu na Gazu, u kojoj je ubijeno više od 72.000 ljudi, ranjeno više od 172.000, te izazvana velika razaranja širom opkoljene teritorije.