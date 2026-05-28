Njemačka i Holandija preuzimaju novu komandnu ulogu NATO-a na Baltičkom frontu Nova misija će ojačati odvraćanje od Rusije, jačajući odbranu alijanse u Estoniji i Latviji, prema njemačkom i holandskom ministarstvu odbrane

Njemačko-holandski vojni korpus preuzet će komandnu ulogu na istočnom krilu NATO-a, posebno u Estoniji i Latviji, objavila su u četvrtak Ministarstva odbrane dvije zemlje, javlja Anadolu.

Raspoređivanje dodatnog taktičkog štaba u regiji ovog ljeta ojačat će koheziju NATO-a i podržati "odvraćanje Rusije", navela su njemačko i holandsko ministarstvo u zajedničkom saopćenju, potvrđujući svoju posvećenost odbrani istočnog krila NATO-a.

Očekuje se da će NATO ovog ljeta formalizirati proširenu ulogu 1. njemačko-holandskog korpusa (1GNC). Dvonacionalni kontingent visoke spremnosti može se brzo rasporediti i komandovati kopnenim operacijama.



Prema novom aranžmanu, preuzet će komandu i kontrolu nad kopnenim jedinicama NATO-a i nacionalnih stacioniranih u Estoniji i Latviji, usmjeravati vježbe i druge pripreme, a u slučaju krize koordinirati odbranu istočnog krila.

"Integracijom Njemačko-holandskog korpusa u NATO-ove odbrambene planove, obje nacije preuzimaju dodatnu odgovornost za sigurnost Evrope", rekao je u saopćenju njemački ministar odbrane Boris Pistorius.



"Posvećeni smo svojoj ulozi, ovim korpusom pružamo uspješnu priču o multinacionalnoj saradnji", rekao je.

Sa sjedištem u Munsteru, Njemačka, sjedište 1GNC-a može komandovati međunarodnim snagama od oko 50.000 pripadnika tokom kriza i sukoba. Pored Njemačke i Holandije, više od desetak drugih NATO saveznika trenutno doprinosi osoblju sjedišta.

Sjedište korpusa je prethodno bilo raspoređeno u Afganistanu 2003., 2009. i 2013. godine kao podrška Međunarodnim snagama za sigurnosnu pomoć (ISAF). Između 2005. i 2024. godine, ostalo je u pripravnosti za NATO snage za odgovor tokom sedam jednogodišnjih perioda.