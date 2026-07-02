Vjeruje se da je požar izbio u krovnoj konstrukciji odjela radiologije

Njemačka: Dvije osobe poginule, na desetine povrijeđeno u požaru u bolnici Vjeruje se da je požar izbio u krovnoj konstrukciji odjela radiologije

Najmanje dvije osobe su poginule, a više od 30 je povrijeđeno nakon što je u četvrtak rano ujutro izbio požar u krovnoj konstrukciji bolnice u sjevernonjemačkom gradu Ludwigslustu, prenijeli su mediji pozivajući se na policiju, prenosi Anadolu.

Prema informacijama do kojih je došao list BILD, u zgradi su u trenutku izbijanja požara bila 82 pacijenta. Požar je izbio u jednom dijelu bolnice Helene-von-Bulow-Klinikum.

List Nordkurier navodi kako se vjeruje da je požar počeo u krovnoj konstrukciji zgrade radiologije, te da se dim brzo proširio cijelom bolničkom zgradom.

Precizne informacije o prirodi i težini povreda nisu odmah bile dostupne. Policija je saopštila da je najmanje jedna osoba bila podvrgnuta reanimaciji, te da nije jasno da li je ta osoba jedna od preminulih.

Dramatični snimci s lica mjesta prikazuju pacijente kako ih izvode iz bolnice, neke u krevetima, a druge u invalidskim kolicima. Odjeveni u bolničke spavaćice, mogli su se vidjeti na trotoaru ili travnjaku ispred zapaljene bolnice. Dim je sukljao kroz kompleks.