Njemačka blokira potez EU-a za zabranu trgovine s ilegalnim izraelskim naseljima Njemački ministar vanjskih poslova Wadephul pozvao izraelsku vladu na odlučnije djelovanje protiv nasilnih izraelskih doseljenika, ali odbacio predložene sankcije EU-a

Njemačka je u ponedjeljak ponovo izrazila protivljenje mogućoj zabrani trgovine Evropske unije s ilegalnim izraelskim naseljima, tvrdeći da bi takve mjere zakomplicirale odnose s Izraelom bez postizanja željenih rezultata.

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul rekao je novinarima u Briselu uoči sastanka ministara vanjskih poslova EU-a da Berlin smatra kako se ovo pitanje bolje može riješiti direktnim razgovorima s izraelskom vladom, a ne trgovinskim sankcijama ili ograničenjima.

“Imamo jasan stav o politici naseljavanja. Ona nije u skladu s međunarodnim pravom“, rekao je Wadephul.

“To sam ponovo jasno istakao tokom posjete Izraelu prošle sedmice. Naglasio sam naše očekivanje da izraelska vlada poduzme snažne i odlučne mjere“ protiv doseljenika koji koriste nasilje“, dodao je.

Ministar vanjskih poslova naglasio je važnost održavanja otvorenih kanala komunikacije s izraelskom vladom.

Dodao je da je najhitniji zadatak stvaranje uslova za napredak u vezi s prekidom vatre u Libanu i poboljšanje humanitarne situacije u Gazi.

Wadephul je kazao da bi prijedlozi Evropske komisije o ograničavanju trgovine s izraelskim naseljima zahtijevali jednoglasno odobrenje svih 27 članica EU-a te da se ne mogu usvojiti kvalifikovanom većinom glasova.

Njemački mediji objavili su u ponedjeljak da Berlin postaje sve izoliraniji unutar EU-a zbog protivljenja trgovinskim ograničenjima za robu iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama.

Najmanje 20 država članica EU-a navodno je u junu zatražilo od Evropske komisije da pojasni koje bi se mjere mogle poduzeti kao odgovor na nastavak širenja izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.