Njemačka bilježi najnižu stopu nataliteta u skoro 30 godina

Njemačka je prošle godine zabilježila najnižu ukupnu stopu fertiliteta u skoro tri decenije, pokazali su zvanični podaci u srijedu, što pojačava zabrinutost zbog starenja stanovništva zemlje i njegovog ekonomskog uticaja, javlja Anadolu.

Savezni zavod za statistiku objavio je da je prosječan broj djece po ženi pao na 1,32 u 2025. godini, u odnosu na 1,35 godinu ranije. To je bio najniži nivo od 1997. godine.

Pad je bio široko rasprostranjen, s padom nataliteta u svakoj saveznoj državi osim Hamburga, gdje je stopa neznatno porasla na 1,24 djece po ženi.



Istočne države nastavile su bilježiti niže brojke od zapadne Njemačke, s najvećim padom u Mecklenburg-Vorpommernu, gdje je stopa pala za 6,3 posto na 1,21.

Pad je pogodio i Njemice i strankinje. Među njemačkim državljanima, prosječan broj djece po ženi opao je na 1,20.



Žene sa stranim državljanstvom imale su veću stopu od 1,78 djece po ženi, iako je i to manje u odnosu na 1,84 godinu ranije.