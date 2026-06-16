Nizozemski Crveni krst upozorava: El Nino prijeti sigurnosti hrane i vodosnabdijevanju širom svijeta

Nizozemski Crveni krst u utorak je upozorio da ekstremni vremenski uslovi povezani s približavanjem pojave El Nino mogu ugroziti sigurnost hrane i izazvati nestašice vode širom svijeta.

"Ekstremno vrijeme uvijek najteže pogađa one koji imaju najmanje. Oni će uskoro biti tri puta teže pogođeni sušama, poplavama ili ekstremnim vrućinama. To samo povećava rizik od nestašica hrane i bolesti", rekao je u pisanoj izjavi direktor Crvenog krsta Nizozemske Harm Goossens.

Goossens je napomenuo da suše mogu dovesti do propadanja žetve i rasta cijena hrane, dok istovremeno izazivaju ozbiljnu nesigurnost u snabdijevanju hranom u Sudanu, Južnom Sudanu i na Bliskom istoku.

"Djelovanjem ranije sprečavamo mnogo patnje, a u konačnici je pomoć i jeftinija i efikasnija", dodao je.

Goossens je naglasio potrebu za pravovremenim djelovanjem kako bi se spriječilo da ekstremni vremenski uslovi prerastu u veliku humanitarnu katastrofu.

"Najveća dobit leži u pripremi", dodao je Goossens.

Svjetska meteorološka organizacija nedavno je upozorila da postoji 80 posto vjerovatnoće da će se El Nino pojaviti u periodu juni - august, uz mogućnost da potraje do novembra ili duže s vjerovatnoćom od blizu ili preko 90 posto.