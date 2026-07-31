Nizak vodostaj promjenio lice Dunava u Novom Sadu: Čamci na suhom, kupači hodaju koritom

Aleksandar Savanovic
31. juli 2026.•Ažuriranje: 31. juli 2026.
Izuzetno nizak vodostaj Dunava promjenio je izgled rijeke kod Novog Sada, gde su se duž obala pojavili veliki pješčani sprudovi, plutajući objekti ostali na suhom, a kupači na pojedinim mjestima hodaju djelovima korita koji su donedavno bili pod vodom, javlja Anadolu.
Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, vodostaj Dunava na mjernoj stanici u Novom Sadu u petak je iznosio minus 52 centimetra, dva centimetra manje nego prethodnog dana.
Povlačenje rijeke naročito je vidljivo uz obalu i u marinama, gdje su pojedini čamci ostali nasukani na muljevitom dnu, dok su plutajući ugostiteljski i drugi objekti okruženi suhim koritom ili plitkom, ustajalom vodom.
Na pojedinim mjestima pojavila su se čitava pješčana ostrva koja Novosađani koriste kao privremene plaže. Kupači hodaju kroz plićake i preko sprudova, dok teretni brodovi i barže plove suženim dijelom korita u kojem je ostalo dovoljno vode.
Fotografije zabilježene kod Novog Sada pokazuju i djecu koja kroz Dunav prolaze gotovo bez plivanja, kao i čamce koji su zbog povlačenja vode ostali iznad obale. Na otkrivenom dnu vide se granje, kamenje, otpad i tragovi koje je rijeka godinama skrivala.
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZS) je upozorio da će se vodostaji Dunava, Save i Tise narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Nizak vodostaj već otežava riječni saobraćaj, jer veliki teretni brodovi i barže ne mogu da plove s punim teretom zbog opasnosti od nasukavanja.
Hidrolog RHMZ-a Dejan Vladiković ranije je naveo da su na dijelu Dunava od Bezdana do Bogojeva zabilježene najniže vrijednosti u posljednjih oko pola vijeka. Kao glavne razloge naveo je dugotrajan nedostatak padavina u slivu Dunava, neuobičajeno visoke temperature i male zalihe vode u snježnom pokrivaču tokom prethodne zime.
- Vanredna situacija u tri lokalne samouprave u Vojvodini -
Posljedice hidrološke suše posebno su izražene na sjeverozapadu Vojvodine, gdje je nizak nivo Dunava ugrozio dotok vode u Hidrosistem Dunav - Tisa - Dunav.
Pokrajinska vlada proglasila je zbog toga vanrednu situaciju na teritoriji grada Sombora i opština Kula i Vrbas, gdje su problemi trenutno najizraženiji, uz upozorenje da bi mogli da se prošire i na druga područja.
Odluka je donijeta nakon što je zabilježen istorijski minimum vodostaja Dunava od minus 127 centimetara, koji predstavlja ozbiljan izazov za funkcionisanje Hidrosistema DTD, posebno za navodnjavanje, poljoprivrednu proizvodnju i druge korisnike kanalske mreže.
Pokrajinska vlada izdvojila je 270 miliona dinara za hitne mjere i radove kojima bi trebalo da bude očuvana funkcionalnost sistema. Novac će biti usmjeren Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine", koje sprovodi mjere za ublažavanje posljedica izuzetno niskog vodostaja.
- Voda na Štrandu za kupanje, ali uz obavezno tuširanje -
Visoka temperatura i nizak vodostaj odrazili su se i na kvalitet vode na novosadskom kupalištu Štrand.
Prema poslednjim analizama koje je objavilo Javno komunalno preduzeće "Gradsko zelenilo", voda je na većini kontrolisanih mjesta svrstana u četvrtu klasu, što označava slab ekološki status.
Pogoršanje se prvenstveno povezuje s promjenom koncentracije rastvorenog kiseonika i visokom temperaturom Dunava, koja je prethodnih dana dostizala oko 25 stepeni. Takvi uslovi pogoduju ubrzanom razvoju algi i povećanju količine organskih materija u vodi.
Kupanje na Štrandu, ipak, nije zabranjeno, jer su mikrobiološki parametri i dalje u granicama dozvoljenih vrijednosti, dok je hemijski kvalitet vode stabilan. Posjetiocima je preporučeno da se nakon kupanja obavezno istuširaju.