Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZS) je upozorio da će se vodostaji Dunava, Save i Tise narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa

Nizak vodostaj promjenio lice Dunava u Novom Sadu: Čamci na suhom, kupači hodaju koritom Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZS) je upozorio da će se vodostaji Dunava, Save i Tise narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa

Izuzetno nizak vodostaj Dunava promjenio je izgled rijeke kod Novog Sada, gde su se duž obala pojavili veliki pješčani sprudovi, plutajući objekti ostali na suhom, a kupači na pojedinim mjestima hodaju djelovima korita koji su donedavno bili pod vodom, javlja Anadolu.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, vodostaj Dunava na mjernoj stanici u Novom Sadu u petak je iznosio minus 52 centimetra, dva centimetra manje nego prethodnog dana.

Povlačenje rijeke naročito je vidljivo uz obalu i u marinama, gdje su pojedini čamci ostali nasukani na muljevitom dnu, dok su plutajući ugostiteljski i drugi objekti okruženi suhim koritom ili plitkom, ustajalom vodom.

Na pojedinim mjestima pojavila su se čitava pješčana ostrva koja Novosađani koriste kao privremene plaže. Kupači hodaju kroz plićake i preko sprudova, dok teretni brodovi i barže plove suženim dijelom korita u kojem je ostalo dovoljno vode.

Fotografije zabilježene kod Novog Sada pokazuju i djecu koja kroz Dunav prolaze gotovo bez plivanja, kao i čamce koji su zbog povlačenja vode ostali iznad obale. Na otkrivenom dnu vide se granje, kamenje, otpad i tragovi koje je rijeka godinama skrivala.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZS) je upozorio da će se vodostaji Dunava, Save i Tise narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Nizak vodostaj već otežava riječni saobraćaj, jer veliki teretni brodovi i barže ne mogu da plove s punim teretom zbog opasnosti od nasukavanja.

Hidrolog RHMZ-a Dejan Vladiković ranije je naveo da su na dijelu Dunava od Bezdana do Bogojeva zabilježene najniže vrijednosti u posljednjih oko pola vijeka. Kao glavne razloge naveo je dugotrajan nedostatak padavina u slivu Dunava, neuobičajeno visoke temperature i male zalihe vode u snježnom pokrivaču tokom prethodne zime.

- Vanredna situacija u tri lokalne samouprave u Vojvodini -

Posljedice hidrološke suše posebno su izražene na sjeverozapadu Vojvodine, gdje je nizak nivo Dunava ugrozio dotok vode u Hidrosistem Dunav - Tisa - Dunav.

Pokrajinska vlada proglasila je zbog toga vanrednu situaciju na teritoriji grada Sombora i opština Kula i Vrbas, gdje su problemi trenutno najizraženiji, uz upozorenje da bi mogli da se prošire i na druga područja.

Odluka je donijeta nakon što je zabilježen istorijski minimum vodostaja Dunava od minus 127 centimetara, koji predstavlja ozbiljan izazov za funkcionisanje Hidrosistema DTD, posebno za navodnjavanje, poljoprivrednu proizvodnju i druge korisnike kanalske mreže.

Pokrajinska vlada izdvojila je 270 miliona dinara za hitne mjere i radove kojima bi trebalo da bude očuvana funkcionalnost sistema. Novac će biti usmjeren Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine", koje sprovodi mjere za ublažavanje posljedica izuzetno niskog vodostaja.

- Voda na Štrandu za kupanje, ali uz obavezno tuširanje -

Visoka temperatura i nizak vodostaj odrazili su se i na kvalitet vode na novosadskom kupalištu Štrand.

Prema poslednjim analizama koje je objavilo Javno komunalno preduzeće "Gradsko zelenilo", voda je na većini kontrolisanih mjesta svrstana u četvrtu klasu, što označava slab ekološki status.

Pogoršanje se prvenstveno povezuje s promjenom koncentracije rastvorenog kiseonika i visokom temperaturom Dunava, koja je prethodnih dana dostizala oko 25 stepeni. Takvi uslovi pogoduju ubrzanom razvoju algi i povećanju količine organskih materija u vodi.

Kupanje na Štrandu, ipak, nije zabranjeno, jer su mikrobiološki parametri i dalje u granicama dozvoljenih vrijednosti, dok je hemijski kvalitet vode stabilan. Posjetiocima je preporučeno da se nakon kupanja obavezno istuširaju.