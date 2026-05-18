Nivo podzemnih voda u Austriji mogao bi biti smanjen za četvrtinu do 2050. godine Studija upozorava da bi opadajuće rezerve vode mogle ugroziti poljoprivredu i ekosisteme

Nivo podzemnih voda u Austriji mogao bi se smanjiti i do 25 posto do 2050. godine, pri čemu se očekuje da će istočni i jugoistočni dijelovi zemlje biti najteže pogođeni, pokazuje studija objavljena u ponedjeljak.

Istraživači navode da porast temperatura, povećano isparavanje i promjene u obrascima padavina uzrokuju ovaj fenomen, dok duži ljetni sušni periodi smanjuju količinu vode koja prodire u dublje slojeve tla.

Studija je utvrdila da, iako više zimskih padavina pada u obliku kiše umjesto snijega, obnavljanje podzemnih voda slabi u nekoliko regija.

Naučnici također upozoravaju da bi močvarna područja, poput priobalnih šuma, mogla presušiti, čime bi bile ugrožene životinjske i biljne vrste koje zavise od tih ekosistema.

Studija, koju je proveo Tehnički univerzitet u Beču u saradnji s Univerzitetom za prirodne resurse i primijenjene životne nauke te Centralnim institutom za meteorologiju i geodinamiku, modelirala je različite klimatske scenarije, uzimajući u obzir promjene u obrascima padavina i porast temperatura.

Dodaje se da su nivoi podzemnih voda već blago opali u nekim dijelovima Austrije u proteklim decenijama, što izaziva zabrinutost zbog budućih posljedica za poljoprivredu i snabdijevanje pitkom vodom.

Studija prvi put daje detaljne regionalne projekcije za Austriju i namijenjena je kao osnova za strategije prilagođavanja u upravljanju vodama, poljoprivredi i urbanom planiranju.

Autori navode da će obim budućeg pada podzemnih voda u velikoj mjeri zavisiti od globalnih trendova emisija i klimatskih politika.

Studija Austrijskog instituta za ekonomska istraživanja (Wifo) i Agencije za zdravlje i sigurnost hrane (Ages) iz 2021. godine procijenila je da bi Austrija mogla izgubiti do 600 miliona eura godišnje ekonomske proizvodnje u nekim klimatskim scenarijima, a moglo bi doći i do ugrožavanja 9.300 radnih mjesta.