Spašena su 52 muškarca, 33 žene i sedmero djece, kazao je zvaničnik

Nigerijske snage spasile 92 osobe koje su teroristi držali kao taoce Spašena su 52 muškarca, 33 žene i sedmero djece, kazao je zvaničnik

Nigerijske vlasti su u nedjelju objavile da su spašena 92 civila koje su terorističke grupe Boko Haram i Islamska država Zapadna Afrika (ISWAP) uzele za taoce, javlja Anadolu.

Potpukovnik Sani Uba, oficir za informisanje medija za Operaciju Hadin Kai, rekao je da je vojska provela operacije protiv Boko Harama i ISWAP-a na sjeveroistoku države Borno.

Uba je rekao da su tokom operacija spašene 92 osobe koje su teroristi držali kao taoce.

Dodao je da su operacije provedene uz pomoć sistema za nadzor.

"Spašena su 52 muškarca, 33 žene i sedmero djece", rekao je.

Nigerija se dugo suočava s napadima naoružanih bandi, kao i terorističkih organizacija poput Boko Harama i ISWAP-a u raznim dijelovima zemlje.