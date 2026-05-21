Očekuje se da će više od 420 aktivista, uključujući 78 turskih državljana, stići u Istanbul letovima Turkish Airlinesa

Nezakonito pritvoreni aktivisti flote pomoći za Gazu prebačeni iz Izraela u Tursku Očekuje se da će više od 420 aktivista, uključujući 78 turskih državljana, stići u Istanbul letovima Turkish Airlinesa

Aktivisti iz Globalne flote Sumud, koja je prevozila humanitarnu pomoć i druge potrepštine u Pojas Gaze, a koje je Izrael nezakonito pritvorio nakon napada na njihova plovila u međunarodnim vodama, prebačeni su u Tursku letovima Turkish Airlinesa u četvrtak, javlja Anadolu.

Aktivisti su prebačeni iz zatvora Ketziot u pustinji Negev na aerodrom Ramon na jugu Izraela, gdje su završeni postupci deportacije, rekli su izvori za Anadolu.

Više od 420 aktivista, uključujući 78 turskih državljana, zatim je ukrcano u tri odvojena aviona Turkish Airlinesa na aerodromu Ramon.

Prvi avion s aktivistima poletio je za Istanbul slijedeći procedure koje je koordiniralo Ministarstvo vanjskih poslova Turske, dok se očekuje da će i preostali letovi stići u turski grad kasnije u četvrtak.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan ranije je u četvrtak izjavio da je planiran poseban let kojim bi se turski državljani i učesnici iz trećih zemalja uključeni u Globalnu flotu Sumud vratili u Tursku.

Humanitarna flota objavila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom konvoju nakon napada u međunarodnim vodama.

Flota, koja je prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, krenula je prošlog četvrtka iz turskog okruga Marmaris u novom pokušaju da se probije ilegalna izraelska blokada nametnuta Pojasu Gaze od 2007. godine.