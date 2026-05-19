New York Times ponovo tuži Pentagon zbog ograničavanja pristupa novinarima

"New York Times" podnio je novu tužbu protiv Pentagona, tvrdeći da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa novim pravilima ograničava pristup novinarima i kažnjava medije zbog kritičkog izvještavanja i zaštite ustavnih prava pred sudom, javlja Anadolu.



Tužba koju su podnijeli Times i njegov novinar Julian Barnes imenuje ministarstvo, ministra odbrane Petea Hegsetha, glasnogovornika Seana Parnella i visokog zvaničnika Timothyja Parlatorea kao tužene.

U tužbi se tvrdi da je politika koja nalaže da svi novinari ulaze u Pentagon s pratnjom "očigledna odmazda" protiv Timesa "ne samo zbog njihovog uredničkog gledišta, već i zbog odbrane njihovih ustavnih prava u parnicama".

"Privremena politika je očito odmazda, potpuno nerazumna i očigledno proizvoljna i hirovita. Tuženi su je usvojili kao sredstvo za osujećivanje naloga okružnog suda i kažnjavanje The Timesa i zbog njegovog uredničkog stava i zbog uspješne tužbe kojom su opravdali svoja ustavna prava", navodi se u tužbi.

Aludiralo se na činjenicu da je trenutna politika zaobilazni postupak administracije nakon što je drugi sud ranija ograničenja proglasio neustavnim kršenjem slobode govora.

Savezni sudija Paul Friedman presudio je u martu da su ograničenja Pentagona za medije u suprotnosti s Prvim amandmanom Ustava SAD-a.

Politika koju je Pentagon usvojio kao odgovor "oštro se odvaja" od dugogodišnjih normi u Ministarstvu odbrane koje su novinarima omogućavale "neosiguran pristup neosiguranim hodnicima kako bi se mogli kretati od ureda za medije do ureda za medije i postavljati pitanja u kratkom roku kako su se događaji odvijali", navodi se u tužbi.

"Da bi postavili čak i jedno pitanje, Barnes i drugi novinari moraju nazvati ili poslati e-mail za zakazivanje termina, čekati odgovor, dobiti pratnju, postaviti svoje pitanje i vratiti se u biblioteku ispred Pentagona - samo da bi ponovili proces za sljedeći izvor. Novinari moraju ili odustati od razgovora ili provesti sate jureći zakazane termine telefonom i vozeći se u i iz zgrade", dodaje se.

Parnell, glasnogovornik Pentagona, odbacio je pravni postupak Timesa kao "ništa više od pokušaja uklanjanja prepreka koje im onemogućavaju da dođu do povjerljivih informacija".

"Žele slobodno i bez pratnje lutati hodnicima Pentagona - privilegija koju nemaju ni u jednoj drugoj saveznoj zgradi. Politika Ministarstva je potpuno zakonita i usko osmišljena da zaštiti informacije nacionalne sigurnosti od nezakonitog kriminalnog otkrivanja", dodao je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.