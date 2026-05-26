New Delhi domaćin sastanka Quada: SAD, Japan, Australija i Indija razgovaraju o sigurnosti Indo-Pacifika Energija, pomorska sigurnost i regionalna stabilnost su među temama koje će se razmatrati tokom sastanka u glavnom gradu Indije

Diplomate SAD-a, Japana, Australije i Indije sastali su se u utorak u New Delhiju na Kvadrilateralnom sigurnosnom dijalogu, poznatom kao Quad, javlja Anadolu.

Američki državni sekretar Marco Rubio, australijska ministrica vanjskih poslova Penny Wong i japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi, kao i indijski ministar vanjskih poslova S. Jaishankar, razmijenit će mišljenja o unapređenju Quadove "saradnje u prioritetnim područjima i pregledati napredak u tekućim Quadovim inicijativama", prema saopćenju indijskog Ministarstva vanjskih poslova.

Ministarstvo je saopćilo da će se diplomati osvrnuti na nedavna dešavanja u indo-pacifičkoj regiji i druga međunarodna pitanja od zajedničkog interesa.

Indijski zvaničnici rekli su da su energetika, pomorska sigurnost i regionalna stabilnost neka od područja o kojima se očekuje da će se razgovarati tokom sastanka.

Quad, partnerstvo između SAD-a, Australije, Indije i Japana, formirano je 2007. godine. Sastanak u New Delhiju održava se usred rata između SAD-a i Irana.



Indijska vlada je saopćila da Quad okuplja četiri zemlje "sa posvećenošću da rade kao sila za globalno dobro i da podrže otvoren, slobodan i inkluzivan Indo-Pacifik koji je prosperitetan i otporan".

Posljednji samit lidera Quada održan je u SAD-u 2024. godine.

Rubio, koji je prošle sedmice stigao u Indiju u četverodnevnu prvu posjetu, rekao je da će "obnoviti" Quad.