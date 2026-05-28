Netanyahu tvrdi da su izraelske snage prešle rijeku Litani u južnom Libanu Izraelski premijer je najavio da će izraelska vojska eliminisati prijetnju dronova Hezbollaha

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da su izraelske snage prešle rijeku Litani u južnom Libanu, što ukazuje na širenje izraelske kopnene operacije izvan ranije najavljenog područja djelovanja, javlja Anadolu.

Netanyahu je tokom seminara u dolini Jordana rekao: "Napali smo Bejrut sada, a jučer smo napali Tir, a naše snage su prešle rijeku Litani. Napadamo ih i udarit ćemo ih snažno", prema izraelskom Kanalu 14, misleći na Hezbollah.

Litani je glavna rijeka Libana, koja izvire zapadno od Baalbeka i teče kroz dolinu Bekaa u istočnom Libanu prije nego što stigne do juga zemlje.

Netanyahu je tvrdio i da će izraelska vojska eliminisati prijetnju dronova Hezbollaha.

Izrael nastavlja s dnevnim kršenjima sporazuma o prekidu vatre objavljenog 17. aprila koji je produžen do početka jula.

Hezbollah je odgovorio na kršenja zakona raketnim i bespilotnim napadima na izraelske trupe i vojna vozila u južnom Libanu i sjevernom Izraelu.

Posljednjih sedmica, bespilotne letjelice Hezbollaha izazvale su sve veću zabrinutost u Izraelu, a Netanyahu ih je opisao kao "veliku prijetnju" zbog teškoće u otkrivanju.

Od 2. marta, Izrael je izveo veliku ofanzivu u Libanu u kojoj je ubijeno 3.269 ljudi i ranjeno 9.840, pored toga što je raseljeno više od milion ljudi, prema zvaničnim podacima do srijede.

Izrael je okupirao područja u južnom Libanu, neka decenijama, a druga od rata 2023-2024. Tokom trenutne ofanzive, Izrael je napredovao oko deset kilometara u teritoriju južnog Libana.