Izraelski premijer nije objasnio kako bi planovi bili provedeni uprkos postojećim sporazumima o primirju koji predviđaju daljnje povlačenje iz Gaze

Netanyahu tvrdi da Izrael kontroliše 60 posto Gaze i želi proširiti kontrolu na 70 posto Izraelski premijer nije objasnio kako bi planovi bili provedeni uprkos postojećim sporazumima o primirju koji predviđaju daljnje povlačenje iz Gaze

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu priznao je u četvrtak da Izrael trenutno kontroliše 60 posto Pojasa Gaze te nagovijestio planove za proširenje kontrole na 70 posto teritorije.

Prema navodima izraelskog Kanala 12, Netanyahu je to kazao tokom seminara u Jordanskoj dolini.

Nije pojasnio na koji način bi takvi planovi bili provedeni.

Izraelska vojska objavila je u oktobru prošle godine da kontroliše 53 posto Pojasa Gaze nakon preraspoređivanja na takozvanu “žutu liniju“ u okviru prve faze plana američkog predsjednika Donald Trump za okončanje rata u Gazi.

Sporazum je predviđao daljnja izraelska povlačenja u drugoj fazi, pokrenutoj u januaru. “Žuta linija“ odnosi se na privremenu zonu razdvajanja u istočnoj Gazi koja dijeli područja pod izraelskom vojnom kontrolom od područja u kojima Palestinci mogu ostati.

Međutim, palestinski izvori navode da je granica posljednjih mjeseci postepeno pomjerana prema zapadu.

Bassem Naim, visoki zvaničnik Hamasa, rekao je za Anadolu da je Izrael dodatno pomjerio liniju za osam do devet posto teritorije Gaze, čime je područje pod izraelskom kontrolom povećano na više od 60 posto.

Promjena je smanjila prostor dostupan Palestincima na oko 38 posto enklave, dodatno pogoršavajući već tešku humanitarnu krizu.

Izrael je pokrenuo genocidni rat u Gazi u oktobru 2023. godine, u kojem je ubijeno više od 72.000 Palestinaca, dok je više od 172.000 ranjeno, većinom žena i djece, prema palestinskim podacima.