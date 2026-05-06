Netanyahu se pojavio pred sudom na 84. ročištu u suđenju za korupciju Današnje ročište moglo bi biti posljednje u vezi sa slučajem 4000, navode izraelski mediji

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pojavio se u srijedu pred Okružnim sudom u Tel Avivu po 84. put u okviru suđenja za korupciju koje je u toku.

Prema navodima izraelskog portala "Walla", današnje ročište moglo bi biti posljednje koje se odnosi na slučaj 4000 prije nego što sud pređe na razmatranje slučaja 2000.

Netanyahu je više puta negirao bilo kakvu krivicu i optužbe opisao kao politički motivirane.

Slučajevi poznati kao "1000", "2000" i "4000" odnose se na optužbe da je Netanyahu primao vrijedne poklone od bogatih biznismena u zamjenu za usluge, nastojao osigurati povoljan medijski tretman od izdavača novina te dodjeljivao regulatorne pogodnosti jednom telekomunikacijskom izvršnom direktoru u zamjenu za pozitivno izvještavanje na jednom portalu.

Pored domaćeg suđenja za korupciju, Netanyahua od 2024. godine traži Međunarodni krivični sud zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Pojas Gaze, gdje je izraelska vojska ubila više od 72.000 ljudi i ranila više od 172.000 u ofanzivi od oktobra 2023. godine.