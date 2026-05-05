Izraelski premijer prisustvovao skraćenoj sjednici nakon što je naveo hitan politički i sigurnosni raspored

Netanyahu se pojavio na sudu zbog optužbi za korupciju nakon višesatnog odlaganja Izraelski premijer prisustvovao skraćenoj sjednici nakon što je naveo hitan politički i sigurnosni raspored

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pojavio se u utorak pred centralnim sudom u Tel Avivu po 83. put od početka suđenja, kako bi odgovorio na optužbe za korupciju nakon odlaganja povezanog s njegovim "hitnim političkim i sigurnosnim rasporedom".

Netanyahu se suočava s optužbama za mito, prevaru i kršenje povjerenja u tri slučaja koja bi mogla dovesti do zatvora ako bude osuđen. Optužnicu je podigao državni tužilac krajem novembra 2019. godine.

Javni emiter KAN saopštio je da je Netanyahu trebao svjedočiti oko tri sata nakon što je zatražio da se sjednica ne održi ujutro "zbog hitnog političkog i sigurnosnog rasporeda", bez navođenja detalja.

Ranije u utorak, Netanyahu je pokušao otkazati saslušanje, navodeći događaje vezane za Iran, ali je sud odbacio zahtjev i umjesto toga pristao odgoditi i skratiti sjednicu, prema navodima emitera.

Vojska je u ponedjeljak objavila spremnost za moguće obnavljanje rata s Iranom nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati bili izloženi iranskim napadima raketama i dronovima, što je rezultiralo trima povredama, prema saopštenju Ministarstva odbrane UAE-a.

Sudije su otkazale sjednicu u ponedjeljak na Netanyahuov zahtjev i djelimično odobrile njegov zahtjev za izmjenu saslušanja u utorak, odlučivši da će ono trajati nekoliko sati, dodao je KAN.

Netanyahu je negirao bilo kakvu nepravilnost od početka suđenja 2020. godine. Izraelski zakon ne dozvoljava predsjedničko pomilovanje bez priznanja krivice.

Slučajevi, poznati kao "1000", "2000" i "4000", fokusiraju se na tvrdnje da je Netanyahu primao vrijedne poklone od bogatih biznismena u zamjenu za usluge, tražio povoljno medijsko izvještavanje od izdavača novina i davao regulatorne pogodnosti rukovodiocu telekomunikacija u zamjenu za pozitivno izvještavanje na novinskoj web stranici.

Pored suđenja za domaću korupciju, Netanyahua od 2024. godine traži Međunarodni krivični sud (ICC) zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Pojasu Gaze.