Sastanak dolazi nakon izvještaja da je američki predsjednik Donald Trump obustavio planove za nove napade na Iran

Netanyahu saziva sjednicu Vijeća za sigurnost uoči posjete Sjedinjenim Američkim Državama Sastanak dolazi nakon izvještaja da je američki predsjednik Donald Trump obustavio planove za nove napade na Iran

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sazvat će u nedjelju sjednicu Vijeća za sigurnost uoči odlaska u službenu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, prenose izraelski mediji.

Prema pisanju lista "Times of Israel", sjednica će biti održana u 13 sati po lokalnom vremenu.

Sastanak dolazi nakon medijskih izvještaja da je američki predsjednik Donald Trump naložio zvaničnicima da ne pokreću nove vojne napade na Iran, čime je privremeno zaustavljena daljnja eskalacija sukoba.

Netanyahu bi se u utorak u Washingtonu trebao sastati s predsjednikom Trumpom, a očekuje se da će razgovarati o regionalnoj sigurnosti i najnovijem razvoju događaja na Bliskom istoku.