Netanyahu pred sudom u Tel Avivu, 87. ročište u procesu za korupciju Izraelski premijer se suočava s optužbama za mito, prevaru i zloupotrebu povjerenja u tri velika korupcijska slučaja

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pojavio se u srijedu pred Okružnim sudom u Tel Avivu na 87. ročištu u okviru suđenja za korupciju koje je u toku, prenosi Anadolu.

Prema navodima javnog emitera KAN, Netanyahu je prisustvovao ročištu dok se nastavljao postupak u „Slučaju 2000“, nakon što je ispitivanje u prethodnim sesijama bilo fokusirano na „Slučajeve 1000 i 4000“.

Netanyahu se suočava s optužbama za korupciju, mito i zloupotrebu povjerenja u tri slučaja koji bi, u slučaju osuđujuće presude, mogli dovesti do zatvorske kazne.

Slučajevi, poznati kao „1000“, „2000“ i „4000“, temelje se na navodima da je Netanyahu primao vrijedne poklone od bogatih biznismena u zamjenu za usluge, da je tražio povoljno medijsko izvještavanje od izdavača novina, te da je osigurao regulatorne beneficije jednom telekomunikacijskom direktoru u zamjenu za pozitivno izvještavanje na informativnom portalu.

Netanyahu je više puta negirao krivicu, opisujući optužbe kao politički motivisane.

Pored domaćeg suđenja za korupciju, izraelskog premijera od 2024. godine potražuje Međunarodni krivični sud (ICC) zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Pojasu Gaze, gdje je izraelska vojska ubila više od 72.000 ljudi i ranila više od 172.000 drugih u brutalnoj ofanzivi od oktobra 2023. godine.