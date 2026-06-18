Premijer Netanyahu pokušava utjecati na konačni sporazum tokom 60-dnevnog pregovaračkog procesa, rekao je izraelski zvaničnik za CNN

Netanyahu poručio Trumpu da Izrael neće biti obavezan sporazumom između Irana i SAD-a Premijer Netanyahu pokušava utjecati na konačni sporazum tokom 60-dnevnog pregovaračkog procesa, rekao je izraelski zvaničnik za CNN

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je američkom predsjedniku Donald Trump da Izrael neće biti obavezan sporazumom postignutim između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, objavio je u četvrtak CNN, pozivajući se na neimenovanog izraelskog zvaničnika.

Zvaničnik je rekao da Netanyahu pokušava utjecati na tekući 60-dnevni pregovarački proces predviđen sporazumom, tvrdeći da izraelski premijer nastoji oblikovati konačni sporazum koristeći medijske ličnosti desne orijentacije i senatore bliske njemu kako bi izvršio pritisak na Trumpa.

Prema riječima zvaničnika, Netanyahu vjeruje da neće doći do konačnog sporazuma između SAD-a i Irana te da Teheran neće iskreno prihvatiti ograničenja svog nuklearnog programa.

Zvaničnik je također tvrdio da je Netanyahu obavijestio Trumpa da Izrael nije obavezan sporazumom, koji uključuje odredbe o okončanju rata, uključujući i Liban. Jedna osoba je poginula, a druga je zadobila teške povrede u četvrtak u izraelskom napadu dronom na automobil na jugu Libana, uprkos američko-iranskom dogovoru, prenijeli su libanski državni mediji.

Ured izraelskog premijera još nije objavio zvanično saopćenje povodom ovih tvrdnji.

Iran i Sjedinjene Američke Države objavili su u nedjelju da su, kroz pregovarački proces uz posredovanje Pakistana, postigli memorandum o razumijevanju od 14 tačaka s ciljem okončanja rata i rješavanja sporova putem pregovora.

Memorandum, poznat kao Islamabadski memorandum, stupio je na snagu nakon što su ga u četvrtak elektronski potpisali iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i Trump.

Sporazum uključuje odredbe o okončanju rata, uključujući i Liban, ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju američke pomorske blokade Irana.

Nakon potpisivanja memoranduma, očekuje se da strane započnu 60-dnevni pregovarački proces o pitanjima koja uključuju iranski nuklearni program i ukidanje sankcija, s ciljem postizanja konačnog sporazuma.