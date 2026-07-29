Izraelski premijer kaže da su razgovori odražavali „potpuno partnerstvo“ i fokusirali se na sprječavanje Irana da dođe do nuklearnog oružja

Netanyahu pohvalio sastanak s Trumpom, istakao „zajednički cilj“ u vezi s Iranom Izraelski premijer kaže da su razgovori odražavali „potpuno partnerstvo“ i fokusirali se na sprječavanje Irana da dođe do nuklearnog oružja

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u utorak je pohvalio sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ističući „zajednički cilj“ sprječavanja Irana da razvije nuklearno oružje.

U izjavama koje su prenijeli izraelski mediji nakon sastanka, Netanyahu je razgovore ocijenio uspješnim, navodeći da odražavaju „potpuno partnerstvo“ i „međusobnu podršku“ između dvije vlade.

Kazao je da obje strane dijele cilj da se osigura da Iran ne dođe do nuklearnog oružja, uz druge zajedničke interese.

Netanyahu je naveo da su sastanku prisustvovali visoki zvaničnici obje zemlje, te da je on pružio priliku za razmjenu ideja i koordinaciju koraka u vezi sa sigurnošću i budućnošću Izraela.

Trump je u utorak ugostio Netanyahua u Bijeloj kući, što je bio njihov osmi susret licem u lice otkako se američki predsjednik vratio na dužnost.

Netanyahu je stigao u Zapadno krilo u 10.57 sati po lokalnom vremenu (14.57 GMT), a sastanak iza zatvorenih vrata trajao je oko 90 minuta.