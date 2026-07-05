- Izraelski premijer tvrdi da neće biti obnove Pojasa Gaze prije njegovog razoružanja

Netanyahu negirao da je Trump ograničio izraelske vojne napade u Libanu - Izraelski premijer tvrdi da neće biti obnove Pojasa Gaze prije njegovog razoružanja

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu negirao je u nedjelju medijske navode da je američki predsjednik Donald Trump ograničio izraelske vojne operacije u Libanu.

"Čuo sam da se u medijima govori kako je predsjednik Trump tražio da ne djelujemo protiv terorističkih tunela u Libanu. To je mit, lažna vijest. Nije mi ništa rekao o tome, niti sam ga ja pitao. Djelujemo u skladu s vlastitim procjenama", rekao je Netanyahu tokom sedmične sjednice izraelske vlade.

Njegove izjave proturječe izvještaju izraelskog javnog emitera KAN, koji je krajem prošlog mjeseca objavio da je Izrael američkim zvaničnicima dostavio detaljne obavještajne podatke o navodnim tunelima Hezbollaha u području visoravni Ali al-Taher na jugu Libana, nastojeći dobiti odobrenje SAD-a za vojne operacije na tom području.

Prema tom izvještaju, Izrael je tražio zeleno svjetlo Washingtona za nastavak vojnih aktivnosti u Libanu, što je suprotno Netanyahuovoj tvrdnji da Izrael samostalno donosi vojne odluke.

Prema podacima libanskih vlasti, od 2. marta 2026. godine u izraelskim vojnim operacijama u Libanu poginule su najmanje 4.303 osobe, ranjene su 12.202, dok je više od milion ljudi raseljeno.

Izrael i Liban su 26. juna, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, potpisali okvirni sporazum s ciljem okončanja izraelske okupacije dijela libanske teritorije.

Govoreći o Pojasu Gaze, Netanyahu je rekao da neće biti obnove enklave prije njenog razoružanja, što predstavlja odstupanje od redoslijeda predviđenog mirovnim planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata.

"Neće biti obnove Gaze bez demontaže i demilitarizacije Pojasa", rekao je Netanyahu, a prenio izraelski list "Yedioth Ahronoth".

Prema drugoj fazi Trumpovog plana, šire povlačenje izraelske vojske iz Gaze i početak obnove trebali bi se odvijati paralelno s početkom procesa razoružavanja palestinskih frakcija.

List navodi da su Netanyahuove izjave uslijedile nakon izvještaja da Trumpov Odbor za mir namjerava pokrenuti obnovu u područjima pod kontrolom izraelske vojske, bez povezivanja tog procesa s razoružanjem Hamasa.

Prema zvaničnim podacima vlasti u Gazi, izraelska vojska je od oktobra 2023. godine ubila više od 73.000 ljudi i ranila više od 173.000 u ofanzivi koja je izazvala ogromna razaranja i pogodila oko 90 posto civilne infrastrukture u Pojasu Gaze.