Izraelski premijer poručio da ga ne brinu izjave Zohrana Mamdanija

Netanyahu najavio dolazak na zasjedanje Generalne skupštine UN-a uprkos pozivima na njegovo hapšenje Izraelski premijer poručio da ga ne brinu izjave Zohrana Mamdanija

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da namjerava prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku u septembru, odbacujući pozive gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija na njegovo hapšenje.

U izjavi za Fox News Netanyahu je rekao da nije zabrinut zbog Mamdanijevih poruka te da planira učestvovati na godišnjem zasjedanju Generalne skupštine UN-a.

Kazao je da je gotovo svake godine tokom svog mandata prisustvovao tom diplomatskom skupu na visokom nivou, osim u slučajevima kada su ga sigurnosne okolnosti spriječile.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani Netanyahua nazvao ratnim zločincem i poručio da nije dobrodošao u grad. Mamdani je ranije pozvao vlasti Sjedinjenih Američkih Država da se pridruže Međunarodnom krivičnom sudu (ICC) kako bi izvršile nalog za hapšenje izraelskog premijera.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da Netanyahu neće biti uhapšen tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Međunarodni krivični sud izdao je u novembru 2024. godine naloge za hapšenje Benjamina Netanyahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Yoava Gallanta zbog sumnje da su počinili ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Pojasu Gaze.