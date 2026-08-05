Odlučan sam da spriječim Iran da dobije nuklearno oružje, rekao je izraelski premijer

Netanyahu nagovještava unilateralnu vojnu akciju protiv Irana usred regionalnih napora za deeskalaciju Odlučan sam da spriječim Iran da dobije nuklearno oružje, rekao je izraelski premijer

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u srijedu je nagovijestio da bi Izrael mogao poduzeti jednostranu vojnu akciju protiv Irana, dok su diplomatski napori nastavljeni da se osigura sporazum usmjeren na okončanje sukoba između Teherana i Washingtona.

"Čuli smo danas komandanta iranske Islamske revolucionarne garde Ahmada Vahidija kako je izjavio da Iran namjerava nastaviti razvijati nuklearno oružje", rekao je Netanyahu.

"Kao premijer Izraela, odlučan sam da spriječim Iran da dobije nuklearno oružje", dodao je.

Opisujući SAD kao "najvećeg saveznika Izraela", izraelski premijer je međutim rekao da je "odlučan da učini sve što je potrebno da osigura" sigurnost Izraela.

U utorak je glasnogovornik katarskog Ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari rekao da su posrednički napori između SAD-a i Irana dostigli "napredne faze", pri čemu su dvije strane razmijenile nacrte prijedloga.

Govoreći na sedmičnom brifingu za novinare ministarstva, Al-Ansari je rekao da su napori i dalje u toku sa svim stranama da se postigne diplomatsko rješenje.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli rat protiv Irana u kojem je, prema iranskim vlastima, ubijeno više od 3.000 ljudi.

Iran je odgovorio napadima na zemlje u regionu u kojima se nalaze američka sredstva.

U junu se Katar pridružio Pakistanu kao dio posredničkog tima između Washingtona i Teherana, što je dovelo do potpisivanja memoranduma o razumijevanju 18. juna i početka pregovora o konačnom sporazumu.

Razgovori su kasnije zapeli zbog nesuglasica u vezi s pomorskom sigurnošću i slobodom plovidbe u Hormuškom moreuzu.

Između 8. i 24. jula, tenzije su ponovo eskalirale dok je SAD izveo napade na Iran, što je navelo Teheran da gađa, kako je rekao, američka vojna postrojenja i opremu u nekoliko arapskih zemalja, posebno u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.